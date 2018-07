Trump dice que republicanos se burlan de hermanos Koch

El presidente Donald Trump dijo el martes que los hermanos Kock, multimillonarios conocidos por apoyar causas derechistas, son “objeto de burla en los círculos republicanos”.

Trump hizo estas declaraciones tras un anuncio de que la red política creada por Charles y David Koch no ayudaría al candidato republicano en la campaña al senado de Dakota del Norte.

El grupo ha advertido que el Partido Republicano no hace lo suficiente para reducir el gasto fiscal.

Los hermanos Koch no respaldaron a Trump en 2016.

Trump tuiteó el martes: “Los globalistas hermanos Koch, que se han vuelto objeto de burla en los círculos republicanos, se oponen a Fronteras Fuertes y Comercio Poderoso. Yo nunca busqué su apoyo porque no necesito su dinero ni sus malas ideas”.

Más tarde añadió: “Estoy a favor de Estados Unidos Primero y el “Trabajador Estadounidense... títere de nadie. Dos buenos tipos con malas ideas”.

El presidente se sumergirá en las próximas horas en la contienda política republicana en Florida, al participar de un acto junto a su candidato a gobernador en unas elecciones primarias reñidas.

Trump participará de un acto en Tampa con el legislador Ron DeSantis, quien enfrenta por la candidatura al comisionado estatal de Agricultura, Adam Putnam, el 28 de agosto.

Previamente, otro aliado de Trump, el gobernador Rick Scott, participará de otro evento con el presidente.

Scott busca destronar al senador demócrata Bill Nelson, en una contienda de gran repercusión.

The globalist Koch Brothers, who have become a total joke in real Republican circles, are against Strong Borders and Powerful Trade. I never sought their support because I don’t need their money or bad ideas. They love my Tax & Regulation Cuts, Judicial picks & more. I made.....

....them richer. Their network is highly overrated, I have beaten them at every turn. They want to protect their companies outside the U.S. from being taxed, I’m for America First & the American Worker - a puppet for no one. Two nice guys with bad ideas. Make America Great Again!