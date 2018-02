Donald Trump se reunirá con personas afectadas por tiroteos

Mientras una afligida comunidad de Florida pide acciones para mejorar el control de las armas, el presidente Donald Trump instruyó al Departamento de Justicia proponer normas para prohibir los dispositivos que permiten automatizar armas, como las usadas en la masacre de Las Vegas el año pasado.

Fue una pequeña señal de acción en el tema de la violencia con armas de fuego que por mucho tiempo ha puesto nervioso a Washington.

"Debemos hacer más para proteger a nuestros niños", dijo Trump, y agregó que su gobierno estaba trabajando duro para atender las secuelas del ataque en una escuela secundaria de Parkland, Florida, en el que murieron 17 personas baleadas hace una semana.

El presidente tiene planeado reunirse el miércoles en la tarde con familiares, estudiantes y maestros en la residencia presidencial, entre los que habrá personas que han sido afectadas por los tiroteos en Parkland, Florida; Columbine, Colorado; y Newtown, Connecticut.

En un tuit el martes por la noche, Trump dijo que quería fortalecer el sistema de revisión de antecedentes, pero no ofreció detalles.

"¡Ya seamos demócratas o republicanos, ahora debemos enfocarnos en fortalecer la Revisión de Antecedentes!".

Después de que otras masacres no lograron impulsar acciones en cuanto a un control de armas más estricto, la Casa Blanca trata de demostrar que se toma en serio el problema.

El presidente, un partidario del derecho a la tenencia de armas, no ha respaldado otros cambios significativos propuestos por activistas en pro del control de armas.

Our entire Nation, w/one heavy heart, continues to pray for the victims & their families in Parkland, FL. To teachers, law enforcement, first responders & medical professionals who responded so bravely in the face of danger: We THANK YOU for your courage! https://t.co/3yJsrebZMGpic.twitter.com/ti791dENTy