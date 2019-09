Trump despide a su asesor de seguridad nacional John Bolton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 10 de septiembre que despidió a su asesor de seguridad nacional John Bolton, diciendo estar “fuertemente” en desacuerdo con muchas de las posiciones de este veterano político, muy duro con Venezuela, Cuba, Irán, Rusia y Corea del Norte.

“Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. Estaba fuertemente en desacuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en el gobierno, y por lo tanto le pedí a John su renuncia, que me fue dada esta mañana”, escribió Trump en Twitter. El mandatario dijo que nombrará su reemplazo la próxima semana.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....