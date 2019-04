Donald Trump: 'soldados armados' se dirigen a la frontera

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que Estados Unidos está enviando "soldados armados" a la frontera con México, tras un incidente en el que uniformados de ese país apuntaron y desarmaron a tropas estadounidenses porque pensaron erróneamente que estaban del lado mexicano.

"Unos soldados de México recientemente desarmaron a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de desviación para los traficantes de droga en la frontera. ¡Más vale que no vuelva a ocurrir! Ahora estamos enviado SOLDADOS ARMADOS a la frontera", dijo Trump en un tuit.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!