Turquía no aplicará acuerdo si la UE ‘no respeta sus compromisos’

MIGRACIóN

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este jueves, 7 de abril, que Turquía “no aplicará el acuerdo” migratorio, concluido en Bruselas, si la Unión Europea “no respeta sus compromisos”.

“Hay condiciones precisas. Si la Unión Europea no da los pasos necesarios, no respeta sus compromisos, Turquía no aplicará el acuerdo”, declaró el jefe de Estado turco en un discurso en Ankara.

El acuerdo, firmado el 18 de marzo, prevé la expulsión a Turquía de todos los inmigrantes que entren ilegalmente en Grecia desde el 20 de marzo, una ayuda financiera de 6 mil millones de euros a Ankara y el levantamiento en junio de los visados impuestos por la UE a los ciudadanos turcos.

“Todo se hará en función de lo que se prometió, de lo que el texto indica”, insistió el mandatario turco.

“Hubo promesas, pero de momento no se concreta nada”, añadió Erdogan, haciendo ver que “tres millones de personas están siendo alimentadas con nuestro presupuesto”.

“Nos han dado mucho las gracias por nuestra acción a favor de los refugiados y contra los terroristas (...) Pero no estamos haciendo esto para que nos den las gracias”, agregó Erdogan.

Los ministros de Exteriores y de Asuntos Europeos de seis Estados miembros de la UE viajarán el viernes y el sábado a Grecia y Turquía, para hacer balance de las decisiones tomadas para responder a la crisis migratoria.