Unión Europea celebra liberación de manifestantes en Nicaragua y critica polémica Ley de Amnistía

La Unión Europea (UE) celebró este jueves, la liberación de manifestantes detenidos durante las protestas antigubernamentales de 2018, en Nicaragua, pero urgió a que los responsables de la represión de las protestas rindan cuentas.

"La liberación de los prisioneros detenidos (...) es un avance importante y un paso en la dirección correcta para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno en los acuerdos del 29 de marzo", estimó una vocera de la diplomacia comunitaria.

Sin embargo, la UE pidió la "plena aplicación de los acuerdos" y "retirar todos los cargos y causas contra los interesados, garantizar la restitución de todos sus derechos y bienes, y ofrecer plenas garantías de seguridad".

"La aplicación de la cláusula de no repetición de la amnistía no debería dar lugar a nuevas restricciones de los derechos políticos", agregó la portavoz, para quien esa ley no debe exonerar a los responsables de "graves violaciones de los derechos humanos" en la represión de las protestas.

Un total de 56 personas, entre ellas los líderes de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, fueron liberados el martes bajo la Ley de Amnistía, rechazada por organismos de derechos humanos y familiares de víctimas porque impide juzgar a los responsables de la represión.

Todos habían sido detenidos por participar en las protestas antigubernamentales que estallaron en abril del 2018, cuya represión provocó una crisis política que, según organismos humanitarios, dejó 325 muertos, miles de heridos y 62 mil 500 exiliados.

La UE llamó además, a la "reanudación del diálogo nacional" y advirtió de su disposición a "usar todos sus instrumentos para apoyar una salida pacífica y democrática a la crisis".