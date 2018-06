Estados Unidos advierte a China sobre militarización en Mar de China

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, aumentó el sábado las posibilidades de medidas adicionales contra China en caso de que continúe la “militarización” en el Mar de China Meridional.

Mattis subrayó que Beijing intimida y coacciona a la región al colocar sistemas armamentistas en islas artificiales. El presidente Donald Trump, respaldando las declaraciones de su jefe del Pentágono en un foro de seguridad internacional en Singapur, escribió en Twitter: “Muy sorprendido de que China continúe haciendo esto”.

Very surprised that China would be doing this? https://t.co/D03kV07dF7