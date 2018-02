Estados Unidos considera sanciones a exportaciones petroleras de Venezuela

Estados Unidos considera la posibilidad de sanciones a las exportaciones petroleras de Venezuela, pero toma en cuenta el impacto que esas medidas tendrían sobre la población, dijo el secretario de Estado Rex Tillerson este domingo en Buenos Aires.

"La situación en Venezuela empeora. Uno de los aspectos a tomar en cuenta en caso de adoptar sanciones petroleras son los efectos que tendría sobre la población y si ese sería un paso que ayude a llegar al final, a acelerar el final", dijo Tillerson en una rueda de prensa junto con su homólogo argentino Jorge Faurie.

"Porque no hacer nada es también pedirle al pueblo de Venezuela que siga sufriendo durante mucho más tiempo", añadió. Venezuela cuenta con las mayores reservas petroleras del planeta, pero atraviesa por una severa crisis económica, con hiperinflación y aguda escasez de alimentos y medicinas.

Estados Unidos es el principal cliente de Venezuela, al que compra 750 mil de los 1.9 millones de barriles diarios de su producción. "Obviamente, sanciones petroleras -la prohibición de exportar petróleo a Estados Unidos o que Estados Unidos deje de vender crudo o productos refinados a Venezuela- es algo que seguimos considerando", refirió Tillerson.

El secretario de Estado reconoció que en caso de aplicar sanciones petroleras, Washington tendría también que evaluar "cómo mitigar el impacto sobre los intereses de Estados Unidos y de otros países de la región" que compran petróleo venezolano.

El secretario de Estado, que cumple una gira latinoamericana, ya abordó el tema de Venezuela en México y debe plantearlo en sus próximas escalas de Lima, Bogotá y Kingston. "Que (Venezuela) regrese a la Constitución y que haya elecciones libres, justas y verificables es nuestro único objetivo", afirmó.

Estados Unidos ha aplicado hasta ahora sanciones individuales a los más altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro y también prohibió transar bonos soberanos y de la petrolera estatal PDVSA. El presidente argentino, Mauricio Macri, quien recibirá a Tillerson el lunes, había lanzado en noviembre pasado durante una visita a Nueva York, una propuesta de adoptar un embargo petrolero a Venezuela.

El canciller argentino ratificó que el gobierno de Macri "no reconoce el proceso político y la deriva autoritaria que ha tenido Venezuela" y que "adhiere a todos los mecanismos a nivel regional que permitan no aceptar la legitimidad de las decisiones del gobierno de Maduro". "Hemos hablado de compartir esfuerzos no sólo en el Grupo de Lima pero también tener mayor diálogo con países del Caricom (Comunidad del Caribe) que permita volver a dinamizar el accionar de la Organización de Estados Americanos (OEA), que lamentablemente la hemos tenido paralizada", agregó Faurie.

Sobre eventuales sanciones a Venezuela, el argentino advirtió que "tienen que ser sin afectar la situación del pueblo venezolano", pero consideró que "controlar el financiamiento que recibe el gobierno de Maduro, sea por vía directa o por vías indirectas, es extremadamente importante".