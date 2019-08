Estados Unidos pide liberación de ciberdisidente chino

Washington pidió este jueves la liberación inmediata del fundador de un sitio web chino condenado el lunes a 12 años de prisión en China por "divulgación de secretos de Estado".

"Estados Unidos está profundamente preocupado por la condena del activista en internet Huang Qi a 12 años de cárcel", declaró en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

"Llamamos a China a liberar inmediatamente a Huang y a autorizarlo a ver a su familia", añadió.

El disidente "ha sido honrado varias veces por [la oenegé] Reporteros Sin Fronteras por su valor en la exposición de la corrupción y de las violaciones de los derechos humanos en China a través de su sitio web", recordó la portavoz.

"El encarcelamiento de Huang Qi muestra la represión continua por China de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de expresión", afirmó el Departamento de Estado.

La justicia le impuso a Huang, de 56 años, una de las condenas más duras emitidas en los últimos años contra un disidente en China.

Huang Qi está a menudo en el punto de mira de las autoridades desde el año 2000.

#Chinese journalist #HuangQi has been sentenced to 12 years in prison as China continues to unjustly incarcerate journalists for doing their job. #IOHR calls on #China to #FreeHuangQi. #JournalismIsNotACrime#DefendJournalistspic.twitter.com/Pv2ZmuT9oi