Estados Unidos respalda a Venezuela en su búsqueda de la libertad, dice Mike Pompeo

El Gobierno de Estados Unidos dijo este martes que "apoya plenamente" en su búsqueda de la libertad y la democracia de Venezuela.

Así lo expresó este martes 30 de abril el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, luego de que, en horas de la madrugada, el presidente encargado venezolano, Juan Guaidó, acudiera a una base militar para proclamar el fin de la usurpación de Nicolás Maduro. Guaidó también llamó a un levantamiento militar.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE

La democracia no puede ser derrotada, afirmó Pompeo en un mensaje de su cuenta de Twitter, al referirse al inicio de la "Operación Libertad".

En la misma red social, Guaidó ha exhortado al pueblo de Venezuela a que se movilice a las calles y a la Fuerza Armada Nacional a continuar el despliegue "hasta que consolidemos el fin de la usurpación que ya es irreversible".

En tanto, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, respaldó el llamado de apoyo de Guaidó.

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe proteger la Constitución y al pueblo venezolano. Debe permanecer junto a la Asamblea Nacional y las instituciones legítimas frente a la usurpación de la democracia. Estados Unidos está junto al pueblo de Venezuela", tuiteó Bolton.

Con anterioridad, la Casa Blanca dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, está siguiendo el desarrollo delos acontecimientos en Venezuela.

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela.