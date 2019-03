Estados Unidos revoca 77 visas de venezolanos allegados a Maduro

Estados Unidos revocará las visas de 77 venezolanos allegados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de los esfuerzos de Washington para sacar del poder al mandatario, dijo el miércoles el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.

"Hoy, el Departamento de Estado anuncia que Estados Unidos va a revocar 77 visas, incluidas las de muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias. Continuaremos haciendo rendir cuentas al régimen de Maduro hasta que la libertad se restablezca en Venezuela", dijo Pence en un discurso en Washington.

El Departamento de Estado ya informó el viernes que había dejado sin efecto los visados de 49 venezolanos cercanos a Maduro.

Y a principios de febrero dijo que estaba revocando las visas de un número no especificado de miembros de la Asamblea Constituyente, elegida a instancias de Maduro en una votación boicoteada por la oposición.

Esta decisión deja a los titulares de visas pasibles de deportación si están en territorio estadounidense.

"Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo al poder, y debe irse", insistió Pence, al hablar ante la organización Latino Coalition, que reúne a empresarios hispanos en Estados Unidos.

Washington aplica sanciones a funcionarios y exfuncionarios venezolanos por corrupción, narcotráfico y abusos de los derechos humanos desde 2015, cuando declaró a Venezuela como "una amenaza para la seguridad nacional".

Pero desde agosto de 2017 recrudeció las medidas económicas y diplomáticas contra autoridades venezolanas, entre ellos Maduro y otros altos cargos.

