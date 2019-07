Estados Unidos sanciona al ministro de Relaciones Exteriores de Irán

Estados Unidos impuso este miércoles sanciones al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, en momentos de agudización de las tensiones entre ambos países.

Estas sanciones implican un congelamiento de los activos que Zarif pueda tener en Estados Unidos o que esté controlado por entidades estadounidenses, anunció el gobierno, que también restringirá sus desplazamientos.

"Javad Zarif implementa la temeraria agenda del líder supremo de Irán y es el principal portavoz del régimen en el mundo", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en un comunicado.

El 24 de junio el Tesoro impuso sanciones contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, como parte de la estrategia impulsada por Washington -tras su retiro del acuerdo nuclear con Irán- para presionar a Teherán.

"Estados Unidos está mandando un mensaje claro al régimen iraní de que su comportamiento reciente es completamente inaceptable", dijo Mnuchin.

Zarif encabezó las complejas conversaciones con las potencias mundiales sobre el programa nuclear iraní, que según Teherán tiene fines civiles, pero que los países occidentales sospechan que cubre actividades militares.

Un alto funcionario del gobierno de Donald Trump dijo que la imagen que proyecta Zarif de un diplomático sofisticado, con sentido del humor y con estudios en Estados Unidos, es falsa.

"El tema clave es que él ha tenido esta fachada (...) de ser un interlocutor sincero y razonable del régimen. Lo que queremos decir hoy es que él no es tal cosa", señaló el alto funcionario que habló bajo condición de anonimato.

El funcionario acusó a Zarif de funcionar más como "un ministro de Propaganda que un ministro de Relaciones Exteriores". "Hoy el presidente decidió que ya basta", explicó.

Además de intentar congelar sus activos, Washington también busca restringir su capacidad de viajar, aunque se espera que siga visitando la sede de la ONU en Nueva York con severas restricciones.

"Estados Unidos va a seguir manteniendo sus obligaciones", dijo un funcionario.

Recently, President @realDonaldTrump sanctioned Iran’s Supreme Leader, who enriched himself at the expense of the Iranian people. Today, the U.S. designated his chief apologist @JZarif . He’s just as complicit in the regime’s outlaw behavior as the rest of @khamenei_ir ’s mafia. pic.twitter.com/XhDdqR6rik

A mediados de julio, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que se le emitirá una visa que solo le permitirá movilizarse dentro de un perímetro de seis cuadras en torno a la sede de la ONU.

Pompeo dijo en Twitter que Zarif "es tan cómplice del comportamiento criminal del régimen como el resto de la mafia de Jamenei".

El año pasado Trump decidió abandonar unilateralmente el acuerdo negociado por el gobierno de su predecesor Barack Obama junto a las otras potencias, reimpuso progresivamente las sanciones y prometió frenar la influencia regional de Irán.

Las tensiones entre ambos países se han intensificado en las últimas semanas, con ataques contra petroleros en el Golfo de los que Washington acusa a Teherán y la incautación de un buque de crudo de bandera británica por parte del régimen iraní luego de que el gobierno de Londres tomara un barco iraní en Gibraltar.

Washington acentuó la presión sobre Alemania y otros socios europeos, como Francia y Reino Unido, para que participen en una misión de protección liderada por los estadounidenses. Pero este miércoles, Alemania se declaró "reacia" al pedido.

En medio de la escalada de las tensiones en junio, Trump dijo que había anulado a último minuto un ataque contra Irán después de que Teherán derribó un dron estadounidense.

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"

Is the truth really that painful?

It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.

Thank you for considering me such a huge threat to your agenda.