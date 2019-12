Universidad de Columbia premia a investigación periodística sobre las prácticas de Mossack Fonseca

La Universidad de Columbia anunció que premiará a la coordinadora del equipo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que trabajó la investigación periodística sobre el bufete panameño Mossack Fonseca.

Se trata de una mención especial a la argentina Marina Walker Guevara, subdirectora del ICIJ y quien coordinó el equipo que reportó sobre las prácticas Mossack Fonseca como artífice de la creación de sociedades secretas en el extranjero, algunas supuestamente utilizadas para evadir el pago de impuestos.

El galardón es el Maria Moors Cabot, la distinción a los periodistas más antigua del mundo.

Distinciones similares recibirá Rodrigo Abd, fotógrafo de The Associated Press.

La Facultad de Periodismo de la universidad neoyorquina dijo que el argentino de 39 años es uno de los galardonados junto a la documentalista colombiana Margarita Martínez; el periodista Oscar Martínez, del diario digital salvadoreño El Faro y el brasileño Rosental Alves, fundador del Knight Center for Journalism in the Americas.

El premio se otorga a la excelencia en el desempeño de la profesión en América Latina y el Caribe. Los ganadores recibirán una medalla de oro y un premio de 5 mil dólares cada uno en una ceremonia en la universidad el 18 de octubre.

Abd fue premiado por imágenes que muestran problemas sociales latentes que salen a la luz tras los esfuerzos del fotógrafo por captarlos.

Alves, profesor en la facultad de periodismo de la Universidad de Texas, en Austin, dijo sentirse "inmensamente feliz" de recibir el premio. El brasileño de 64 años fundó en el 2002 el Knight Center for Journalism in the Americas, que ayuda a capacitar a periodistas en Latinoamérica.

"Lo veo como un reconocimiento no solamente al trabajo que hice en la sala de redacción o como corresponsal en las Américas, sino también al trabajo que hacemos actualmente desde la Universidad de Texas, donde además de enseñar periodismo también ejercemos el periodismo," señaló.

Margarita Martínez será premiada por su trabajo para mostrar a través de la pantalla el conflicto y proceso de paz en Colombia y Oscar Martínez por importantes artículos sobre crimen organizado e inmigración.

"Siento mucho agradecimiento por toda la gente que me enseñó" dijo Margarita, en referencia a su carrera periodística, que llevó a cabo, entre otros lugares, en Associated Press desde 1999 a 2006, en Bogotá.

Lee Bollinger, rector de Columbia, dijo en el comunicado que los ganadores de este año "nos recuerdan cuánto dependemos del reporteo con valentía más allá de nuestras fronteras para ser miembros bien informados de una sociedad global".

El Premio Moors Cabot fue establecido en 1938.