Venezolanos vuelven de República Dominicana

Un primer grupo de cerca de 80 venezolanos que habían emigrado a República Dominicana para huir de la crisis económica de su país salieron el sábado de regreso a Venezuela en un vuelo financiado por el gobierno de la nación sudamericana.

El grupo forma parte de los miles de venezolanos que en los últimos años han emigrado a diferentes países de la región como consecuencia de la hiperinflación y el desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Parejas jóvenes con sus hijos menores de edad, madres solteras, hombres jóvenes y algunos ancianos conformaron el primer grupo que se beneficia en República Dominicana del programa de repatriación del gobierno venezolano.

"Ha sido muy difícil, estuvimos (en Santo Domingo) en situación precaria, como muchos venezolanos acá", comentó Karina Acevedo, quien dijo ser licenciada en enfermería y llegó a República Dominicana hace un año y tres meses en compañía de su hija de 18 años y su madre de 68.

Durante el tiempo que vivió en Santo Domingo, Acevedo se dedicó a cuidar pacientes de manera particular y a vender las tortillas de harina de maíz conocidas como arepas, mientras su hija nunca pudo ingresar a la universidad por la falta de residencia legal y trabajó en un negocio de apuestas.

Acevedo, originaria Charallave, decidió volver a su país porque fue diagnosticada recientemente con cáncer de útero y como no tenía trabajo formal ni seguro de salud, no podía acceder al tratamiento médico debido a su alto costo. En Venezuela "ya me están esperando para atenderme", aseguró.

El primer grupo de repatriados salió en autobuses desde la embajada de Venezuela al aeropuerto de Santo Domingo para abordar un avión de la línea estatal venezolana Conviasa.