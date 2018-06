María Corina Machado: postura de la OEA marca un hito en la presión internacional

La resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en la cuarta sesión plenaria de su 48 Asamblea General, el pasado 5 de junio, es una demostración de que la “naturaleza criminal del régimen” del presidente venezolano Nicolás Maduro se ha develado. Así lo expresó la exdiputada y líder opositora de esa nación María Corina Machado.

Machado, en conversación con este medio, dijo que la represión que han visto en los últimos días, con detenciones de militares, persecución a periodistas y cierre de medios de comunicación, demuestran que el régimen se siente acorralado y que será la presión de las fuerzas internacionales, las institucionales –como el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio– y la de los mercados las que llevarán a Maduro a un nuevo y final punto de quiebre.

La resolución emitida por la OEA con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, la más contundente emitida a la fecha, urgió al Gobierno de Venezuela “ a dar pasos para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, el Estado de Derecho y las garantías y libertades de la población”.

Asimismo, hizo un llamado a los Estados Miembros y Observadores “ a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela”.

Por último, dispuso “ aplicar, en estricto apego al texto y espíritu de la Carta Democrática Interamericana, los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa previstos en sus artículos 20 y 21”.

Hace 4 años, el 21 de marzo de 2014, fueron sólo 3 países los que votaron a favor del pueblo de Venezuela en la #OEA. Ha sido un camino duro y largo; cuánto han cambiado las cosas.... Valió la pena. Avanzamos! Venezuela triunfará. pic.twitter.com/Y3J7v9QzYB— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 5 de junio de 2018

Frente al pronunciamiento del organismo multilateral, Machado, líder del movimiento político Vente Venezuela, hace una evaluación de la situación, en el contexto internacional y local.

¿Cómo evalúa la declaración aprobada en la OEA que abre la puerta a la expulsión de Venezuela del organismo?

La decisión que han tomado la inmensa mayoría de los países que conforman la OEA es muy significativa y marca un hito en la presión internacional contra la narcodictadura de Maduro. Debemos recordar que hace solo cuatro años yo estuve presente en el Consejo Permanente a propósito de la violación de los derechos humanos que ocurrió durante las protestas de 2014. En esa ocasión fueron solo tres países –Canadá, Estados Unidos y Panamá– quienes votaron a favor de escuchar lo que Venezuela estaba sufriendo. Ahora, obviamente, es una gran mayoría porque la naturaleza criminal del régimen de Maduro se ha develado de manera inequívoca al mundo entero.

Liderazgo Esto es una demostración más de que la comunidad internacional, con la OEA y Luis Almagro adelante, han decidido aplicar toda la fuerza necesaria para que Nicolás Maduro entienda que esta tragedia debe detenerse ya.

Así que es una demostración de que la región no va a tolerar la existencia de un Estado fallido, un Estado forajido que no reconoce de fronteras en el hemisferio. Por otra parte, hace unos días se dio a conocer el informe de la OEA, que con su panel de expertos preparó para la Corte Penal Internacional, en el que se demuestra que se han cometido al menos siete delitos de lesa humanidad por parte del régimen de Maduro.

¿Qué significa la postura planteada por los países de la región en el escenario político interno?

Para los venezolanos, alrededor del mundo y los que estamos aquí en mi país, esta posición clara de las naciones del hemisferio es fundamental. Demuestra, en primer lugar, que no estamos solos, que así como estamos resistiendo contra la narcodictadura y avanzando en la presión para obligarla a ceder y facilitar la transición, las fuerzas externas están alineadas y del lado de los venezolanos.

Ahora, hay que entender que hemos entrado en una etapa superior de represión. Maduro y su régimen se sabe desnudo, acorralado, asfixiado y fracturado, y frente a esto su reacción es la lógica del criminal, que es arremeter con aún más fuerza. La represión de los últimos días, con detenciones de militares de todos los rangos, persiguiendo periodistas, cerrando medios de comunicación, es la demostración que este régimen sabe que ya no hay vuelta atrás por parte de los venezolanos, para los cuales es insostenible el drama humano que hoy vivimos, y para la comunidad internacional, que no va a tolerar la instalación de un Estado y un régimen que tiene vínculos con el narcotráfico y con el terrorismo islámico.

A pesar del aislamiento político total que, en la práctica, tiene el gobierno de Nicolás Maduro y del desconocimiento de las recientes elecciones, él y su cúpula siguen gobernando. ¿Qué opciones quedan?

Efectivamente, como toda tiranía que se sabe descubierta, se aferra al poder, pero a diferencia de momentos en el pasado, donde también hemos estado muy cerca a un punto de quiebre, hoy la comunidad internacional está clara que Maduro y su régimen tienen que salir del poder. No hay manera de aliviar el drama humano que vive nuestro país, que además se traduce en un incremento día tras día del número de venezolanos que huye por la frontera. No hay manera de evitar que se sigan instalando el narcotráfico y las redes criminales más oscuras del mundo en nuestro país, mientras siga el régimen en el poder.

De modo que, en este momento, ha quedado claro que la ruta electoral a partir del 20 de mayo quedó totalmente bloqueada, que el régimen no está dispuesto a ceder el poder por las buenas, y que es la suma de distintas fuerzas la que hará llegar a ese punto de quiebre, donde el costo de permanencia para Maduro será mayor al costo de su salida. Ese fuerzas no solo son la diplomacia, como estas decisiones a nivel de la OEA o las decisiones adoptadas recientemente por el Grupo de Lima; también son decisiones de orden económico, financiero, como las que están llevando adelante los mercados, que han entendido que este régimen no piensa cumplir sus compromisos y por lo tanto están ya presionando a Maduro y al sistema.

Así que es la fuerza popular, la fuerza internacional, la fuerza de los mercados y la fuerza institucional -porque hay un Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que fue expulsado del país-, que ahora avanza en un juicio penal por corrupción y lavado de dólares contra Maduro, que a partir de este momento comenzará a desvelar toda la información que demuestra el grado de corrupción que directamente él cometió. Todas estas fuerzas llevarán inevitablemente a un nuevo punto “Q” y en esta oportunidad los venezolanos estaremos listos y nos aseguraremos de que no haya quien se desvíe de la ruta y el mandato trazado.

¿Cuál es la situación de Venezuela hoy, tanto en materia de la crisis económica como de la crisis humanitaria?

La situación en Venezuela hoy es muy difícil de transmitir, yo diría indescriptible con palabras e incluso con imágenes. Pensar en una hiperinflación que puede llegar a superar el 15 mil por ciento anual, donde un sueldo mínimo alcanza si acaso para tres kilos de cebolla; enfermedades que tenían 25 y 30 años desaparecidas como la difteria, el sarampión, la malaria, han vuelto a aparecer y están cobrando vidas de los más frágiles, de los niños; estamos viendo cómo el transporte público en Venezuela ha quedado en el pasado por falta de repuestos, porque las unidades se van paralizando unas tras otras.

Incluso, en las principales ciudades del país, para trasladarse los venezolanos tienen que hacerlo en camiones (los llaman perreras), donde ocurren con frecuencia accidentes mortales; ni hablar del tema de salud. De modo que, desde la perspectiva humana, es una situación insostenible, que se agrava cada día, cada hora. De allí, lo que he visto en la frontera con Colombia, donde he estado en varias oportunidades en los últimos días, donde literalmente hay ríos humanos que huyen, venezolanos buscando poder conseguir algo para mandar de regreso a sus padres, hijos que dejan atrás, algo de medicinas, algo de alimentos, y desde luego que siguen hacia otros países de América Latina.

Quiero ratificar lo que tantas veces he pedido a nuestros hermanos latinoamericanos, que acojan con respeto, con comprensión, con afecto a los venezolanos porque estoy convencida de que muy pronto los ayudarán también a regresar a su país. María Corina Machado Líder opositora

Ahora, esta situación tiene un origen y una solución clara: el origen es una narcodictadura que quiso imponer a la fuerza el castro-comunismo cubano para someter y arruinar al país y convertirnos en eso, en un país, una sociedad de exiliados (venezolanos que huyen) o de esclavos (los que nos quedamos).

Los venezolanos estamos decididos a luchar. Venezuela es un hervidero, yo que la recorro todos los días -y lo tengo que hacer por carretera porque me prohíben incluso tomar vuelos comerciales locales- se están produciendo más de 80 protestas diarias, porque no hay agua, porque no hay luz, porque no hay gas, porque no hay transporte, porque no hay comida, pero la gente con enorme firmeza denuncia claramente el propósito y tiene claro que solo con la salida de Maduro del poder podremos iniciar la reconstrucción del país. Ese fue el mandato que nos dimos los venezolanos el 20 de mayo, donde con esa farsa electoral Maduro pretendió obligar, chantajear, con comida, a los venezolanos, a que fueran a participar y más del 80% de la ciudadanía le dijo que no. Esa demostración de coraje y dignidad es la que me hace tener a mí la convicción de que estamos listos para proceder no solo a expulsar al dictador sino a reconstruir juntos una Venezuela justa, próspera, solidaria y en paz.