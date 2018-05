Venezuela libera a estadounidense encarcelado durante dos años

Un estadounidense encarcelado en Venezuela durante casi dos años bajo cargos de posesión de armas fue puesto en libertad el sábado, después de que funcionarios estadounidenses y su familia presionaran por su libertad al país sudamericano.

"Estamos agradecidos a todos los que participaron en este milagro", expresó la familia de Joshua Holt en un comunicado.

El presidente Donald Trump tuiteó que se trataba de "buenas noticias" y que esperaba que Holt y su familia lo visiten en la Casa Blanca el sábado por la noche.

Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D.C. this evening and be in the White House, with his family, at about 7:00 P.M. The great people of Utah will be very happy!