Venezuela inicia ejercicios militares

EN MEDIO DE CRISIS CON EU

Cien mil hombres, con anfibios chinos y misiles rusos, participan desde este sábado en ejercicios militares convocados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.



Desembarcos de infantería de marina en zonas de refinerías, prácticas de tiro de brigadas blindadas en el occidente hacia la frontera con Colombia, y ejercicios con sistemas antiaéreos de origen ruso conforman las maniobras, informó el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.



Estos ejercicios "identifican más al soldado con su tarea, su misión, su voluntad de vencer", dijo Padrino López desde Fuerte Tiuna, el complejo militar mas importante de Venezuela.



El general, quien además retiene su anterior cargo de jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, unificando el control político y operativo de las fuerzas armadas, precisó que estos ejercicios se prolongarán diez días con la participación de 80 mil militares y 20 mil civiles.



Tras la orden ejecutiva del presidente Barack Obama anunciada el lunes, en la que califica la situación venezolana de "amenaza inusual y extraordinaria", Desde la oposición venezolana, el gobernador Henri Falcón, perteneciente a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), calificó la orden de Obama de "irrespetuosa" y "amenazante".



"Lo que estamos viendo allí que expresa el Gobierno de los EU es un documento amenazante, irrespetuoso, injerencista y por supuesto inamistoso; eso no lo podemos compartir, independientemente de la visión que tengamos frente al Gobierno (venezolano)", expresó.



La MUD señaló en un comunicado formal que Venezuela no representa "una amenaza" para otra nación, pero que el Gobierno de Maduro sí ha vulnerado los derechos de sus nacionales.



"Venezuela no es una amenaza para ningún país. Son las políticas del actual Gobierno venezolano las que amenazan y coartan el derecho de nuestros ciudadanos a vivir y progresar en paz", dijo la alianza.



Hay que "distinguir entre sanciones a un país y sanciones a unas personas", pidió la MUD y calificó de "inmoral" esconderse "detrás de la bandera (nacional) para proteger una cuenta bancaria con fondos de la corrupción" o para "pretender impunidad a violaciones de derechos humanos".