Vicepresidente Pence no es el autor del artículo anónimo contra Trump

“El vicepresidente firma las columnas que él escribe”. El equipo de Mike Pence se ocupó de precisar este jueves 6 de septiembre que él no era el autor del artículo anónimo contra Donald Trump publicado en el The New York Times.

“El New York Times debería tener vergüenza, tanto como esa persona que escribió ese artículo falso, absurdo y cobarde”, escribió en un tuit Jarrod Agend, director de comunicación de Pence.

“Estamos por encima de esas maniobras de amateurs”, precisó.

Trump reaccionó la noche del miércoles con vehemencia ante la publicación por el New York Times de un artículo anónimo de quien se identifica como un alto responsable de su administración donde explica como él se esforzaba, junto con otros, en luchar desde el interior de la Casa Blanca contra las “peores inclinaciones” del mandatario.

El autor de ese texto fuera de lo común, titulado “Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump”, destacó que no se trata de apoyar a los demócratas sino de proteger al país contra el comportamiento “errático” y “amoral” del actual presidente de Estados Unidos.