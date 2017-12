Vicepresidente sudafricano Cyril Ramaphosa es electo líder del partido gobernante

El vicepresidente sudafricano Cyril Ramaphosa fue electo este lunes 18 de diciembre como nuevo líder del gobernante partido Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde 1994, y se perfila como posible sucesor del jefe de Estado Jacob Zuma.

Al cabo de un cerrado duelo, Ramaphosa aventajó por apenas 174 votos entre los casi 5 mil delegados presentes a su rival Nkosazana Dlamin Zuma, exesposa del actual jefe de Estado.

"Proclamamos al camarada Cyril Ramaphosa nuevo presidente del Congreso Nacional Africano", anunció una responsable de la comisión de escrutinio del congreso partidario reunido en Johannesburgo. Luego de un recuento que se prolongó muchas horas, y que fue la continuación de debates y una votación que se inició el domingo, el anuncio de la victoria del actual vicepresidente sudafricano fue recibida con aclamaciones de sus partidarios y la rechifla del otro sector de la tribuna.

Ramaphosa podría convertirse dentro de dos años, cuando termine el mandato de Zuma, en el próximo presidente de Sudáfrica si la ANC vuelve a ganar las elecciones generales. Durante la campaña, Ramaphosa, de 65 años, un exempresario que tiene el apoyo del sector económico, ha denunciado la corrupción de Zuma y ha prometido estimular la economía del país. Sus detractores aseguran sin embargo que solo defiende los intereses de las clases acomodadas.

"Cyril es el mejor candidato", declaró este lunes tras votar Siya Kolase, un delegado de 35 años. "Se ocupará de la cuestión de la corrupción (...) con él nuestra economía se recuperará", asegura. "No he dormido en 24 horas, pero no me preocupo. Quiero una mujer presidente antes de morir", dijo Patience Nomodi, de 62 años y militante del partido desde hace 40.

Por su parte, Nkosazana Dlamini Zuma, de 68 años, hizo campaña sobre la necesidad de "transformación radical de la economía" a favor de la mayoría negra del país. Más de 25 años después del fin del régimen de segregación racial del apartheid, muchos miles de sudafricanos continúan viviendo en la pobreza.

El partido llegó al poder en 1994 en las primeras elecciones libres en Sudáfrica con el liderazgo del icónico Nelson Mandela. Pero en los últimos años el ANC se ha visto debilitado por la crisis económica y las acusaciones de corrupción contra Jacob Zuma. En las elecciones locales de 2016 perdió varias ciudades importantes, como Johannesburgo y Pretoria.

"Nuestro fracaso para resolver los problemas empieza a tener consecuencias en nuestro movimiento", admitió Zuma el sábado en su discurso de despedida como líder del partido, citando en particular "la corrupción, el crimen y el empleo".

Muchos analistas creen que la feroz batalla por el liderazgo del ANC podría terminar con una derrota en las presidenciales de 2019. Los mercados financieros también están muy atentos por las "incertidumbres políticas" que afectan la economía de la primera potencia industrial del continente africano.

"Las divisiones continuarán afectando al ANC en 2018", asegura el analista George Nicholls, de la consultora Control Risks. "Las facciones rivales alimentarán (...) la inestabilidad política y probablemente obligarán al presidente Jacob Zuma a dimitir antes de finales del año que viene".