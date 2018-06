Video viral de un niñito trepando una puerta de seguridad

Una familia en Estados Unidos grabó un video de un bebé trepando ágilmente por una puerta de seguridad que se supone debe restringir el acceso de los niños a las piscinas.

Keith Wyman, de Massachusetts, dijo que su familia estaba en su patio trasero el lunes cuando su hijo de 2 años, Cody, comenzó a trepar la puerta de seguridad con la idea de llegar a la piscina desmontable.

Los Wyman agarraron a Cody antes de que cayera a la piscina, pero no sin antes grabar el video para mostrar a otros padres lo fácil que es que un niño trepe la valla de seguridad.

El video desde entonces ha sido visto más de 16 millones de veces en Facebook.

Los Wyman dicen que la tienda donde compraron la escalera les ofreció otro producto, pero todos los otros productos tenían un diseño parecido.

WARNING FOR PARENTS: This video shows how easy it easy for a child to get away and into a pool. The two-year-old is able to climb up a pool ladder that is locked. This is something every parent needs to see. (Video courtesy: Keith Wyman)

STORY: https://t.co/zPnggkj9fCpic.twitter.com/pewoeGc7AO