Video de presidente Mujica dando limosna a mendigo revoluciona las redes sociales

MONTEVIDEO, Uruguay (EFE).- Un video en el que se muestra al presidente de Uruguay, José Mujica, dando una limosna de 100 pesos, equivalentes a unos cuatro dólares, a un mendigo de Montevideo, se ha convertido, con más de medio millón de visitas en Youtube, en uno de los más vistos en internet en las últimas 24 horas.



Fue el pasado martes cuando a la salida de un espectáculo nocturno del Teatro Solís de Montevideo y mientras atendía a varios medios televisivos, el mandatario fue abordado por un indigente que le rogaba "una moneda para comer algo". "Sí, pero sí me lloras no", le espetó el veterano político a la par que instaba a gente que paseaba por la zona a que ayudara al hombre, quien insistía en tener "una moneda suya, Pepe".



Mujica no tardó en echar mano de su billetera con el fin de satisfacer la petición del viandante. "Mirá hermano, moneda no tengo, ¡pero no llorés carajo!", aseguró el gobernante con voz quebrada antes de entonar un "¡vamos arriba!" y entregarle en la mano un billete de 100 pesos, alrededor de 4 dólares, algo que el hombre agradeció con cara de expectación y con un: "Quiero que sea presidente toda la vida". Tras dicho reclamo, el mandatario, entre risas suyas y de buena parte del público presente, zanjó la conversación con un "No, no. Sos loco?" y colocó el dedo pulgar de la mano derecha hacia arriba como gesto de aprobación hacia su espontáneo seguidor.



"¡Pasa el sombrero, pasa el sombrero!", agregó el presidente. Al día siguiente, múltiples usuarios de la plataforma Youtube subieron el video, que captado previamente por dos emisoras de televisión, suma hasta ahora en total más de 500 mil visitas.



Este gesto del veterano político uruguayo, conocido en buena parte del mundo como "el presidente humilde" por su estilo de vida austero y sus mensajes contra el consumismo, contradice las recomendaciones promulgadas por el Ministerio de Desarrollo Social uruguayo (Mides). "Yo recomiendo no darles plata. Si le quiere dar un vaso de leche o un plato de comida caliente, la persona tiene todo el derecho de hacerlo, pero junto con eso que se le diga que hay políticas del Mides. Ninguna persona que haya pedido lugar se quedó sin él", declaró al diario El Observador el subsecretario ministerial, Laudo Meléndez.



En todo el país existen alrededor de 50 refugios para atender a aquellas personas que están en la calle, la gran mayoría en la capital, Montevideo, según datos aportados por dicho diario. Además, se calcula que en la capital hay más de 800 personas en situación de calle.



La Constitución uruguaya impide la reelección presidencial inmediata, por lo que Mujica, de 79 años, entregará el poder el 1 de marzo de 2015 a quien resulte ganador en la segunda vuelta electoral del próximo domingo: Tabaré Vázquez, del oficialista Frente Amplio, o Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional.