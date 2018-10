Washington Post: Turquía sabe que periodista fue asesinado

El gobierno de Turquía informó a funcionarios estadounidenses que tiene pruebas de audio y video de que el escritor saudí desaparecido Jamal Khashoggi fue asesinado y desmembrado en el interior del consulado saudí en Estambul, informó este viernes 12 de octubre el Washington Post.

El periódico, en el que Khashoggi trabajaba como columnista, citó a funcionarios que pidieron el anonimato diciendo que las grabaciones muestran que un equipo de seguridad saudí detuvo al periodista cuando fue al consulado el 2 de octubre para recoger un documento para su próxima boda.

The Associated Press no pudo confirmar de momento el informe del diario y los funcionarios turcos no hicieron comentarios.

Entretanto, una delegación de Arabia Saudí llegó a Turquía como parte de una investigación sobre la desaparición del periodista, reportó este viernes la agencia estatal turca de noticias Anadolu.

Arabia Saudí ha calificado de “infundada” la acusación de que secuestró o de que dañó físicamente a Khashoggi. Sin embargo, no ha ofrecido ninguna prueba que apoye su afirmación de que el columnista partió del consulado y desapareció a pesar de que su prometida lo estaba esperando afuera.

Anadolu añadió que el grupo mantendrá conversaciones con funcionarios turcos durante el fin de semana. La agencia no proporcionó más detalles.

Ankara y Riad formarán unpara investigar la desaparición de Khashoggi, explicó el jueves Ibrahim Kalin, portavoz del presidente turco.

, se había convertido en un crítico del gobierno actual y del príncipe heredero, de 33 años, Mohammed bin Salman, quien ha introducido reformas pero ha mostrado poca tolerancia a las críticas.