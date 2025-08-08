Abás: Israel debe retirarse de Gaza y el Estado de Palestina encargarse de su seguridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, afirmó este viernes que el Ejército israelí debe retirarse de la Franja de Gaza y que la seguridad del enclave la tiene que asumir “el Estado de Palestina con el apoyo árabe e internacional”.

En una conversación telefónica con el rey Abdalá de Jordania, Abás advirtió sobre la gravedad de la decisión tomada esta madrugada por el gabinete de seguridad israelí de expandir su ofensiva en Gaza y hacerse con el control de Ciudad de Gaza, una urbe en el norte donde vive la mitad de su población, alrededor de un millón de personas.

En la llamada, explica su oficina en un comunicado, destacó “la importancia de permitir al Estado de Palestina asumir sus plenas responsabilidades en la Franja de Gaza”, después de que el Gobierno israelí informara de que no cuenta con la Autoridad Palestina -que gobierna en Cisjordania ocupada- para gobernar Gaza, sino con “una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina”.

Abás indicó que es necesario que se acuerde un “alto el fuego inmediato y permanente”, que Hamás libere a los rehenes cautivos en el enclave palestino, que entre allí ayuda humanitaria y que la seguridad de la Franja esté bajo el Estado de Palestina.

También pidió la retirada de Israel de Gaza, “asegurando la unidad del sistema, la ley y las armas legítimas bajo el paraguas del Estado”.

En otro comunicado publicado este viernes por la Presidencia de la Autoridad Palestina, ostentada por Abás, se expresa su “enérgico rechazo y condena a las peligrosas decisiones adoptadas por el Gobierno israelí, que suponen “la continuación de la política de genocidio, asesinatos sistemáticos, hambruna y asedio” en la Franja palestina.