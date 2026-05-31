Panamá, 01 de junio del 2026

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    DÍA DE ELECCIONES

    Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia

    EFE
    Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia
    El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella (c), vota este domingo en Barranquilla (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr.

    El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo.

    Con el 92.85% de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al obtener 9.515.558 votos (43.63%) y Cepeda, 8.977.429 (41.17%), números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos cuando falta por informar menos del 10 % de las mesas por la Registraduría Nacional.

    Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia
    El candidato presidencial por el partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda (c), vota este domingo en Bogotá (Colombia). EFE

    El tercer puesto es para la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, que recibe 1.492.468 votos en esta medición parcial (6.84%), un porcentaje muy inferior al que le daban las encuestas de intención de voto, e incluso menor a los 3.2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

    Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia
    Simpatizantes de la candidata a la presidencia de Colombia Paloma Valencia se reúnen para escuchar los resultados de las votaciones este domingo. EFE/ Carlos Ortega

    En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con 911.611 votos, que representan el 4.18%.

    Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se sitúa en el quinto lugar con 205.546 votos (0.94%).

    EFE

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