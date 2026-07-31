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    COLOMBIA

    Abelardo de la Espriella festeja sus 48 años mientras alista su gabinete

    EFE
    Abelardo de la Espriella festeja sus 48 años mientras alista su gabinete
    Abelardo de la Espriella prometió gobernar "para todos los colombianos" tras ganar las elecciones. Universal Images Group via Getty Images

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebra este viernes su 48 cumpleaños a una semana de asumir el cargo, el próximo 7 de agosto en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), mientras completa el equipo que conformará su gabinete ministerial.

    “Desde Defensores de la Patria enviamos un respetuoso saludo de cumpleaños al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella”, señaló en X el movimiento político del futuro mandatario.

    La felicitación está acompañada de una tarjeta con la foto de De la Espriella donde aparece con el saludo militar que se ha convertido en uno de los símbolos característicos del presidente electo.

    “Le deseamos salud, sabiduría y fortaleza para seguir trabajando por Colombia con el compromiso y la determinación que demanda este momento del país”, añadió el mensaje.

    De la Espriella tendrá este viernes agenda privada en Barranquilla, ciudad que será la sede alterna de la Presidencia de Colombia durante el próximo cuatrienio y donde este fin de semana liderará “un retiro espiritual con la totalidad de los ministros, asesores y funcionarios designados hasta el momento”, según su equipo.

    El encuentro reunirá por primera vez al equipo completo del próximo Gobierno y “será un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual antes de asumir la responsabilidad histórica de gobernar a Colombia”, agregó la información.

    Al Ejecutivo se sumó en las últimas horas la abogada Ana María Vesga, que será la ministra de Salud, y tendrá como reto enfrentar la grave crisis que enfrenta el sector. Con este nombramiento, solo falta la designación de la titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

    De la Espriella fue elegido el 21 de junio con 12.9 millones de votos para el periodo constitucional 2026-2030 y se convertirá en el segundo presidente más joven en la historia reciente de Colombia, por detrás de Iván Duque (2018-2022) que asumió el cargo con 42 años cumplidos.

    EFE

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