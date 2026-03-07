Acusan a Rusia de compartir con Irán información de inteligencia sobre posiciones de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Santiago Vanegas - BBC News Mundo

Fuentes del gobierno de Estados Unidos dijeron a medios locales que Rusia está proporcionando información de inteligencia a Irán sobre las posiciones estadounidenses en Medio Oriente.

Según la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos, tres fuentes, incluido un alto funcionario estadounidense que afirma tener conocimiento directo de la situación, le confirmaron la información.

Este el el primer indicio que se conoce de la ayuda que Rusia está presuntamente prestando a Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel.

The Washington Post fue el primer medio en informar de la presunta colaboración entre la inteligencia rusa e Irán, citando a tres fuentes anónimas.

Al respecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este viernes que, si Rusia está compartiendo información de inteligencia con Irán, “claramente no está haciendo una diferencia con respecto a la operación militar”. “Los estamos diezmando por completo”, agregó.

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, señaló en una entrevista con CBS: “Sabemos quién habla con quién, por qué hablan con ellos, qué grado de precisión tiene esa información y cómo la tenemos en cuenta en nuestros planes de batalla”.

Hegseth negó que el involucramiento ruso esté poniendo en riesgo a las fuerzas militares estadounidenses. “Los únicos que deben estar preocupados ahora mismo son los iraníes”, dijo.

Las instalaciones estadounidenses en países del golfo han sido objeto de los ataques iraníes en los últimos días; por ejemplo, una base militar de Estados Unidos en Kuwait y una oficina de la CIA en Arabia Saudita.

El Kremlin se ha negado a responder ante las preguntas de los periodistas sobre si Rusia está apoyando a Irán en el actual conflicto, según la agencia Reuters.

La cadena CNN asegura que gran parte de la inteligencia que Rusia habría compartido con Irán consiste en imágenes de la constelación de satélites aéreos de Moscú.

Tampoco está claro si algún ataque iraní puede vincularse con la inteligencia presuntamente proporcionada por los rusos.

Los ataques entre Israel-EE.UU. e Irán completan seis días. / Getty Images

Putin y Pezeshkian, en diálogo

Un comunicado de la oficina de Vladimir Putin confirmó este viernes que el presidente ruso habló por teléfono con su contraparte iraní, Masoud Pezeshkian.

Durante la llamada, Putin le expresó sus condolencias por la muerte del líder supremo de Irán, otros funcionarios del Gobierno y civiles de todo el país, según el Kremlin.

Putin también reiteró la postura de Rusia de que las hostilidades deben terminar de inmediato y que se debe encontrar una solución diplomática, añade el mismo comunicado.

Y agrega que Pezeshkian expresó su gratitud por el apoyo de Rusia y proporcionó un informe detallado de los acontecimientos en Irán.

Ambos países acordaron continuar sus comunicaciones, señaló el Kremlin.

