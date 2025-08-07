Panamá, 07 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Adiós a los celulares en las aulas: Portugal aprueba su prohibición en colegios

    EFE
    Adiós a los celulares en las aulas: Portugal aprueba su prohibición en colegios
    El uso de teléfonos celulares queda completamente prohibido para niños de 6 a 12 años. Archivo

    El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó este jueves 7 de agosto la ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en los cursos de primaria de escuelas públicas y privadas a partir del próximo año lectivo 2025/2026.

    En un comunicado publicado en la página web de la Presidencia portuguesa, Rebelo de Sousa indicó que promulgó la norma para “proporcionar una experiencia, susceptible de evaluación posterior de potencial interés pedagógico”.

    El pasado mes de julio el Gobierno de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro, aprobó un decreto ley para prohibir el uso de ‘smartphones’ en primer y segundo ciclo -de los 6 a los 12 años- de la educación básica, mientras que en el tercer ciclo -de 12 a 15 años- se recomendarán medidas “que restrinjan y desincentiven” su uso.

    En cuanto a la enseñanza secundaria -de 15 a 18 años-, el Gobierno recomienda “la participación de los alumnos en la elaboración conjunta de normas para el uso responsable de los ‘smartphones’”.

    Portugal ya recomendó a los centros escolares prohibir el uso de teléfonos móviles durante el pasado cuso 2024/2025.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Fiscalía aún debe ubicar a 63 representantes de corregimientos investigados por peculado. Leer más
    • $89 millones: lo que generó el primer cargamento de concentrado de cobre. Leer más
    • En agosto, los jubilados de la CSS tendrán tres pagos. Conozca cuáles son. Leer más
    • Agroferias del IMA: Conozca los puntos de venta a nivel nacional para este 4 y 5 de agosto. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más