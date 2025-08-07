Adiós a los celulares en las aulas: Portugal aprueba su prohibición en colegios

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó este jueves 7 de agosto la ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en los cursos de primaria de escuelas públicas y privadas a partir del próximo año lectivo 2025/2026.

En un comunicado publicado en la página web de la Presidencia portuguesa, Rebelo de Sousa indicó que promulgó la norma para “proporcionar una experiencia, susceptible de evaluación posterior de potencial interés pedagógico”.

El pasado mes de julio el Gobierno de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro, aprobó un decreto ley para prohibir el uso de ‘smartphones’ en primer y segundo ciclo -de los 6 a los 12 años- de la educación básica, mientras que en el tercer ciclo -de 12 a 15 años- se recomendarán medidas “que restrinjan y desincentiven” su uso.

En cuanto a la enseñanza secundaria -de 15 a 18 años-, el Gobierno recomienda “la participación de los alumnos en la elaboración conjunta de normas para el uso responsable de los ‘smartphones’”.

Portugal ya recomendó a los centros escolares prohibir el uso de teléfonos móviles durante el pasado cuso 2024/2025.