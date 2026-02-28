Aerolíneas africanas y turcas suspenden vuelos a Oriente Medio tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las cancelaciones afectan rutas hacia más de una decena de países tras el cierre de espacios aéreos en la región, en medio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha generado una reacción en cadena en el tráfico aéreo internacional.

Varias aerolíneas africanas y turcas suspendieron este sábado sus vuelos a destinos de Oriente Medio, tras los ataques militares lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y la posterior escalada en la región.

La etíope Ethiopian Airlines, la mayor aerolínea de África, informó que canceló sus vuelos a Amán, Tel Aviv, Dammam (Arabia Saudí) y Beirut “debido a la actual situación de seguridad en Oriente Medio”. La compañía indicó que sigue de cerca los acontecimientos y que tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación.

Por su parte, Kenya Airways anunció la suspensión temporal de sus vuelos a Dubái y Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) “hasta nuevo aviso debido al cierre del espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos”, y aseguró que se comunicará directamente con los clientes afectados para brindarles asistencia.

En la misma línea, Rwanda Air informó que suspendió sus vuelos a Doha y Dubái hasta nuevo aviso, al subrayar que la seguridad de sus pasajeros y tripulación es su “máxima prioridad”.

En Turquía, la aerolínea de bandera Turkish Airlines canceló los vuelos previstos este sábado a diez países de Oriente Próximo, y extendió la medida hasta el lunes 2 de marzo para cinco de ellos. No despegarán aviones con destino a Irán, Irak, Siria, Líbano y Jordania hasta esa fecha, mientras que los vuelos a Catar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán quedaron suspendidos inicialmente solo por este sábado.

La decisión responde “al cierre del espacio aéreo de varios países en Oriente Próximo” y podría ampliarse en función de la evolución de la situación, informó el director de Comunicación de la aerolínea, Yahya Üstün.

La filial de bajo coste AJet adoptó medidas similares, al igual que la compañía privada Pegasus, que suspendió vuelos a varios países del Golfo y anuló hasta el lunes las conexiones con Irán, Irak, Jordania y Líbano.

Numerosas aerolíneas han anunciado cancelaciones temporales tras el estallido del conflicto. A primera hora de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, con explosiones reportadas en Teherán, Tabriz e Isfahán. Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, así como contra objetivos militares en territorio israelí, según la Guardia Revolucionaria iraní.

Con información de la agencia EFE.