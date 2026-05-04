Aeronave de la NASA llega a Panamá en misión científica con un laboratorio desde el aire

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Científicos impulsan educación STEM y cooperación con instituciones locales para estudiar la biodiversidad tropical en el país.

Una aeronave de investigación de la NASA arribó este lunes 4 de mayo a suelo panameño junto a un equipo de científicos que desarrollará hasta el 9 de mayo, una misión enfocada en el estudio de la biodiversidad tropical y el fortalecimiento de la cooperación científica, informó este lunes la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Se trata del avión Gulfstream C-20A, utilizado como laboratorio volador en el marco de la campaña AVUELO (Experimento Unificado de Validación Aerotransportada: Tierra a Océano), una iniciativa que se realiza en colaboración con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que la visita forma parte de los esfuerzos por promover la innovación y la educación en ciencia y tecnología, al tiempo que refuerza la relación bilateral entre ambos países

De acuerdo al informe, la misión combina tecnología de radar aerotransportado de última generación con mediciones de campo en ecosistemas terrestres y costeros, permitiendo recopilar datos inéditos sobre entornos que van desde los doseles forestales hasta los humedales.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, felicitó a Panamá por su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA. LP/Guillermo Pineda

“La NASA representa lo mejor del ingenio y la excelencia estadounidense. Al traer esta misión de clase mundial a Panamá, estamos mostrando con orgullo la tecnología estadounidense e inspiramos a la próxima generación de ambos países a soñar en grande, seguir carreras STEM y contribuir a descubrimientos que darán forma a nuestro futuro”, afirmó Cabrera.

Durante la estadía, estudiantes, docentes e investigadores panameños tendrán la oportunidad de interactuar con los científicos de la NASA mediante recorridos por la aeronave, conferencias académicas y espacios de intercambio técnico.

Avión Gulfstream C-20A, utilizado como laboratorio volador. Foto: NASA

Estas actividades buscan incentivar vocaciones en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y abrir nuevas oportunidades de formación e investigación.

La iniciativa también se enmarca en el programa Freedom 250, impulsado por la embajada estadounidense para conmemorar los 250 años de independencia de ese país, destacando su liderazgo en innovación y cooperación internacional.

El radar de la aeronave permite observar detalles que los satélites convencionales no logran captar, facilitando la creación de nuevos métodos para el monitoreo ambiental,

Estos estudios buscan mejorar la comprensión científica de la biodiversidad en regiones tropicales como Panamá, destaca el informe.