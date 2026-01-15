Panamá, 15 de enero del 2026

    POLÉMICA

    Agente de ICE dispara en la pierna a una persona en Mineápolis al intentar arrestarlo

    EFE

    Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra una persona hiriéndola en la pierna este miércoles en Mineápolis durante un intento de arresto este miércoles, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

    En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el agente de ICE accionó su arma porque la persona, quien supuestamente era un inmigrante indocumentado, se resistió al arresto y habría “agredido violentamente” al oficial.

    El hecho sucedió en el centro de Mineápolis, misma ciudad de Minnesota donde una semana atrás Renne Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.

    El nuevo incidente que involucra a un agente federal fue justificado por la Administración Trump diciendo que la persona implicada habría utilizado una pala de nieve para atacar al agente, junto a otro grupo de personas, y que el oficial disparó “para defenderse”.

    De acuerdo con reportes de la televisión local la persona herida es un hombre de nacionalidad venezolana pero este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades.

    La escena del ataque se encuentra lleno de manifestantes, quienes exigen identificar al agente de ICE que accionó su arma durante el operativo y decenas de agentes federales intentan acordonar el área.

    El pasado 7 de enero, Good murió por disparos de un agente de ICE en la misma ciudad provocando miles de manifestaciones a nivel nacional y tensando las relaciones entre las autoridades locales y el Gobierno del presidente Donald Trump, quien ha defendido abiertamente el actuar de los agentes.

    Durante el primer año del mandato de Trump, ICE intensificó sus operativos de arresto y deportación, registrando varios incidentes con disparos que dejaron muertos y heridos, lo que generó críticas por el uso de fuerza letal y provocó protestas en distintas ciudades.

    EFE

    Agencia de noticias


