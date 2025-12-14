Al menos 12 muertos y 20 heridos al volcar autobús con estudiantes en noroeste de Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos doce personas muertas y 20 heridas dejó este domingo el accidente de un autobús que cayó a un abismo en una carretera del departamento colombiano de Antioquia (noroeste) con un grupo de estudiantes que regresaban de una excursión, informaron fuentes oficiales.

El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, y el accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios, en el noreste de Antioquia, señaló el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón.

“Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello (municipio del área metropolitana de Medellín), que venían de una excursión”, manifestó el gobernador en su cuenta de X.

Estamos donde los Antioqueños nos necesiten: rumbo a Remedios para acompañar la atención integral de la tragedia derivada tras accidente del bus escolar. Mi sentidas condolencias a las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a todos los Bellanitas. pic.twitter.com/nj8xe89tRV — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025

Según Rendón, los jóvenes regresaban de celebrar su graduación y hasta el momento se reporta más de una docena de personas fallecidas y 20 heridos, por lo que toda la red hospitalaria de la zona fue activada “para atender y apoyar esta emergencia”.

El gobernador expresó sus “sentidas condolencias a las familias” y añadió que viajará de inmediato a la zona para visitar a los heridos en el hospital de Remedios.

Atendidos en el hospital de Segovia:



18. Hernán Montalvo Sierra

19. Ana Isabel Pulgarín

20. Karol Juliana Patiño



Habilitamos la línea 3134778391 para brindar información oficial y acompañamiento a familiares de víctimas y lesionados en esta dolorosa tragedia. — Secretaría de Salud e Inclusión Social (@SaludAntioquia) December 14, 2025

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad vial dijo en un comunicado que la autoridades competentes llevan a cabo las investigaciones “para establecer las causa del siniestro y confirmar el número de víctimas fatales y de personas lesionadas”.