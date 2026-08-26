Al menos 14 recién nacidos fallecen en Pakistán tras un incendio en un hospital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

Al menos 14 bebés han muerto tras un incendio en la unidad neonatal del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS), uno de los principales hospitales estatales de Islamabad.

Las autoridades pakistaníes enviaron camiones de bomberos, ambulancias y personal de emergencia al lugar y, al poco tiempo, los equipos de rescate dijeron que el incendio ya se encontraba bajo control.

El incendio se produjo en el tercer piso de la unidad maternoinfantil de la instalación médica.

Según su portavoz, en ese momento había 15 bebés recién nacidos en la sala. Se pudo rescatar solo a uno de ellos con vida.

BBC Urdu habló con un portavoz del hospital, quien afirma que el incendio se originó en una unidad de aire acondicionado y se propagó rápidamente por las conexiones de oxígeno.

Los bebés en la sala afectada por el fuego se encontraban en incubadoras o conectados a equipos de oxígeno, según declaró el ministro de Salud, Mustafa Kamal, a Geo News.

El oxígeno no es inflamable por sí solo, pero es reactivo y puede acelerar estos eventos, haciendo que los materiales ardan con mayor intensidad y rapidez.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, declaró que se debe identificar a los responsables del incendio y emprender acciones legales.

“Se deben garantizar medidas efectivas de seguridad contra incendios y protocolos de emergencia para la protección de los pacientes en los hospitales, especialmente de los recién nacidos”, afirmó en una publicación en redes sociales.

El presidente también expresó su “dolor y tristeza” y extendió sus “más sentidas condolencias” a las familias.

La muerte de los recién nacidos es una “pérdida desgarradora e irreparable”, concluyó.

También habló del incidente el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien emitió un comunicado en el que expresó su profundo pesar por el suceso y pidió una investigación inmediata.

“Una situación como esta, con niños involucrados, es irreparable”, reza el comunicado.

Por su parte, el magistrado de distrito de Islamabad ha formado un comité de investigación para esclarecer los hechos del incendio, el cual deberá presentar un informe en un plazo de 24 horas, según un documento oficial.

Mapa que muestra la ubicación del hospital siniestrado en Islamabad, la capital de Pakistán. / BBC

Difícil identificación

La policía informó que los recién nacidos que fallecieron en el incendio sufrieron quemaduras graves y deberán ser identificados mediante pruebas de ADN.

Solo después de estos exámenes se podrán entregar los cuerpos a sus padres, según la policía.

Las autoridades emitieron el comunicado en respuesta a la demanda de los progenitores de que se les entregaran los cuerpos de inmediato.

Carrie Davies, corresponsal de la BBC en Pakistán, relata que fuera del hospital se respira un ambiente de conmoción.

La policía patrulla la entrada. Los camiones de bomberos están estacionados afuera, y los cristales rotos siguen esparcidos por la acera, mezclados con mascarillas médicas.

“Un hombre nos contó que su bebé de tres días había fallecido”, comentó la corresponsal.

Hivsa Walid estaba dentro del hospital con su cuñada, quien había dado a luz días antes de que comenzara el incendio. Se encontraban en la sala de recién nacidos, frente a la habitación donde se originó el fuego.

Relató que eran alrededor de las 6 de la mañana, hora local, cuando oyeron un grito. Al principio pensaron que alguien había muerto, pero luego vieron el humo. Tomaron a la bebé, tan pequeña que aún no tenía nombre, y huyeron, explica Davies.

Pakistán ha sufrido varios incendios de gran magnitud en los últimos años.

En enero, un incendio arrasó el centro comercial Gul Plaza en Karachi, la ciudad más grande del país, causando la muerte de 67 personas.

En 2021, dieciséis personas fallecieron tras un incendio en una pequeña fábrica ubicada en una zona residencial de Karachi.

En 2012, cerca de 300 trabajadores murieron en un siniestro en otra fábrica, también en Karachi. El edificio carecía de salidas de emergencia y los trabajadores quedaron atrapados tras rejas metálicas.

Se atribuye el elevado número de víctimas mortales a la deficiente aplicación de las normas de seguridad en la construcción.