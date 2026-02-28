Panamá, 28 de febrero del 2026

    Al menos 15 muertos en accidente de un avión militar de carga en Bolivia, según bomberos

    EFE

    Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados por el accidente que tuvo este viernes un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

    El director nacional de Bomberos, el coronel Pavel Tovar, dijo al canal privado Unitel que son “como 15 vehículos afectados”, unas “15 personas fallecidas” y al menos unos “seis heridos que han sido evacuados a diferentes centros” de salud tras el accidente ocurrido esta tarde cerca de El Alto.

    Al menos 15 muertos en accidente de un avión militar de carga en Bolivia, según bomberos
    Integrantes de las Fuerzas Militares de Bolivia custodian un avión militar de carga accidentado este viernes, en El Alto (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

    Una fuente oficial dijo a EFE que el avión, un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó más temprano en El Alto, por lo que terminó fuera del perímetro del aeropuerto, con las afectaciones mencionadas por Tovar.

    La gente que estaba en el lugar reportó en videos difundidos en las redes sociales que quedaron esparcidos en el sitio billetes que eran transportados en el avión, mientras que los medios locales señalaron que se trata de dinero del Banco Central de Bolivia (BCB).

    Varias personas intentaron aproximarse al lugar para recoger los billetes, ante lo cual primero los bomberos tuvieron que echarles descargas de agua e incluso luego, cuando llegó la Policía, se tuvieron que emplear gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

    Al menos 15 muertos en accidente de un avión militar de carga en Bolivia, según bomberos
    Fotografía donde se observa un vehículo afectado por el accidente de un avión militar de carga este viernes, en El Alto (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

    También fueron desplazados militares para apoyar a la Policía en el resguardo del lugar.

    Tovar denunció que los bomberos fueron agredidos por la gente que intentaba entrar al lugar del accidente y pidió a la población de El Alto que no lo haga, pues “no hay ningún tipo de valores que puedan adquirir” en el sitio.

    La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó en un comunicado que el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, “se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista” que no pertenece a esa compañía.

    Al menos 15 muertos en accidente de un avión militar de carga en Bolivia, según bomberos
    Fotografía cedida por Noticias San Roque D7 donde se muestra un avión militar de carga accidentado este viernes en El Alto (Bolivia). EFE/ Noticias San Roque D7

    BoA señaló que, si bien la situación es “completamente ajena” a sus operaciones, el cierre temporal del aeropuerto “podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones” en algunos de sus vuelos desde y hacia La Paz “hasta que se restablezcan las condiciones normales” en la terminal aeroportuaria.

    EFE

    Agencia de noticias


