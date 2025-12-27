Al menos 15 personas pierden la vida en un accidente de autobús en el oeste de Guatemala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos 15 personas murieron en la noche del viernes y otras 19 resultaron heridas tras el accidente de un bus de transporte público, en el oeste de Guatemala, según confirmaron este sábado los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Voluntarios del país centroamericano detallaron a medios locales en el lugar del accidente que se movilizaron más de 18 ambulancias para atender la tragedia.

De acuerdo a la misma fuente, son 15 los fallecidos, incluida una menor de edad, además de 19 personas heridas.

El accidente se registró 175 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, específicamente a la altura del municipio de Nahualá en el departamento (provincia) de Sololá.

Según medios locales, el autobús, con casi medio centenar de personas a bordo, se precipitó a un barranco de al menos 50 metros de profundidad bajo circunstancias que las autoridades investigan.

En febrero pasado, otro accidente de un autobús dejó 54 personas fallecidas en Ciudad de Guatemala al quedarse sin frenos y caer de igual manera en un barranco.

El Ministerio Público (Fiscalía) llegaron al lugar para certificar las causas del accidente, que tuvo lugar en la noche del viernes.