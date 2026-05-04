Panamá, 04 de mayo del 2026

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    Tragedia en Papayán

    Al menos 2 muertos y 37 heridos deja accidente en exhibición de vehículos en Colombia

    EFE
    Al menos 2 muertos y 37 heridos deja accidente en exhibición de vehículos en Colombia
    Las autoridades investigan si el accidente fue causado por una falla mecánica o por impericia de la mujer que conducía el automóvil. Captura de pantalla retocada con inteligencia artificial

    Al menos 2 personas muertas y 37 más heridas dejó este domingo en la ciudad colombiana de Popayán un accidente de un vehículo gigante del tipo ‘Monster Truck’, cuya conductora perdió el control en una exhibición y atropelló a decenas de personas que estaban entre el público.

    El hecho ocurrió en el Boulevard Rose, un sector de ocio y recreación de Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), cuando, por causas que se desconocen, la persona que conducía el vehículo en una acrobacia no pudo controlarlo y se salió de la pista, llevándose por delante a decenas de espectadores, antes de chocar con un poste.

    Según la Secretaría de Salud de Popayán, las víctimas mortales son un menor de edad que murió en el lugar del accidente y uno de los heridos que falleció en el hospital Susana López de Valencia.

    “Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la tarde de hoy, domingo, en el sector del Boulevard Rose, que ha dejado preliminarmente 37 personas heridas y al menos dos fallecidas”, señaló en su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

    El funcionario añadió que la Secretaría de Salud departamental ha puesto toda la red hospitalaria, tanto pública como privada, a disposición para atender a los heridos y movilizó a los bomberos y a las ambulancias para atender la situación.

    Las autoridades investigan si el accidente fue causado por una falla mecánica o por impericia de la mujer que conducía el automóvil en la exhibición.

    EFE

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