Al menos 23 periodistas permanecen detenidos y más de 60 medios siguen bloqueados en Venezuela

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en Venezuela, exigió la liberación inmediata de 23 periodistas y trabajadores de la prensa que permanecen privados de libertad de forma “injusta y arbitraria”, como consecuencia directa de su labor informativa.

“No es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura, la prisión arbitraria y la vulneración sistemática de derechos fundamentales”, aseguraron en un comunicado de prensa.

A esta situación se suma, según el SNTP, el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, lo que calificaron como una forma de “censura estructural” que limita deliberadamente el acceso de la ciudadanía a diversas fuentes de información.

“El uso de mecanismos tecnológicos y administrativos para impedir el funcionamiento de medios, constituye censura previa y contraviene los estándares internacionales de derechos humanos”, añadieron.

Asimismo, expresaron su solidaridad con los 180 sindicalistas y trabajadores detenidos por ejercer derechos laborales y sindicales, así como con activistas y defensores de derechos humanos privados de libertad por su labor de denuncia y acompañamiento. En ese sentido, reiteraron la exigencia de liberación de todas las personas presas por razones políticas.

El gremio periodístico recordó que la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho al trabajo no son concesiones del poder político, sino derechos humanos consagrados en la Constitución venezolana y en tratados internacionales suscritos por el Estado.

Asimismo, el sindicato demandó al Estado, hoy bajo la dirección de Delcy Rodríguez luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, garantizar condiciones efectivas de seguridad para el ejercicio del periodismo, sin represalias, persecución ni criminalización.

Algunas detenciones se han realizado este lunes 5 de enero, en medio de la reelección del diputado chavista Jorge Rodríguez como jefe del Parlamento de Venezuela.

El reelegido titular del Legislativo tomó posteriormente juramento a Delcy Rodríguez -su hermana- como presidenta encargada y la primera mujer que encabeza el Ejecutivo en Venezuela, en atención a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).