Al menos 32 muertos en el centro de Filipinas tras un terremoto de magnitud 6.9

Al menos 32 personas han muerto y 37 han resultado heridas en el centro de Filipinas, informaron este miércoles fuentes oficiales y medios locales, después de que un terremoto de magnitud 6.9 golpeara la región la pasada noche.

En la ciudad de Bogo, situada en la región central de Cebú y una de las más cercanas del epicentro, fallecieron 27 personas a las que se suman otras 5 en la vecina San Remigio, según datos de la Oficina Provincial de Información provincial citados por la cadena de televisión filipina ABS-CBN.

Una portavoz del centro de información, Ainjeliz Orong, precisó en declaraciones a la cadena que al menos 37 personas resultaron heridas.

El sismo de magnitud 6.9 tuvo lugar a las 9:59 p.m. (hora local) del martes a una profundidad de 10 kilómetros cerca de la ciudad de Bogo, según la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), desatando además una alerta sobre un posible tsunami localizado que fue retirada este miércoles.