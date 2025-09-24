Panamá, 24 de septiembre del 2025

    AVIACIÓN

    Al menos dos heridos tras estrellarse una aeronave en el principal aeropuerto de Venezuela

    EFE
    Según el rastreador de vuelos FlightAware, la aeronave YV-3440 estuvo la mañana de este miércoles “cerca de (la localidad de) Charallave”, en el estado Miranda. Tomada de X

    Al menos dos personas resultaron heridas este miércoles al precipitarse a tierra una aeronave poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), sin precisar cuántos pasajeros se encontraban a bordo del avión.

    En una breve publicación en Instagram, la institución señaló que los dos sobrevivientes “inmediatamente recibieron la atención médica” y se encuentran “en condiciones estables”.

    El accidente ocurrió a las 12:52 hora local (16:52 GMT) de este 24 de septiembre por causas aún desconocidas, por lo que el INAC anunció la activación de una “Junta de Investigación de Accidentes”, con el fin, dijo, de “dar con los hechos que generaron” la caída de la aeronave ‘Learjet 55’, con matrícula venezolana YV-3440.

    El INAC agregó que se llevan a cabo labores de búsqueda y salvamento en el aeropuerto, ubicado en el estado costero de La Guaira (norte), cercano a Caracas.

    Según el rastreador de vuelos FlightAware, la aeronave YV-3440 estuvo la mañana de este miércoles “cerca de (la localidad de) Charallave”, en el estado Miranda (norte, cercano también a Caracas), desde donde voló hasta el aeropuerto de Maiquetía.

    FlightAware señala también que, en las últimas dos semanas, la aeronave voló en un par de ocasiones a Cuba desde Venezuela y luego a Panamá desde el país insular.

    El pasado julio, siete personas, entre ellas el copiloto, fallecieron y otras tres resultaron heridas en el accidente de una aeronave de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela ocurrido en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), según informó entonces el titular de Defensa, Vladimir Padrino.

    Ese avión trasladaba a miembros de la comunidad indígena Yanomami a una población en el municipio del Alto Orinoco e iba a retornar con material y equipos del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte del operativo por los comicios municipales celebrados ese mes.

    EFE

    Agencia de noticias


