Al menos dos muertos y ocho heridos críticos tras tiroteo en campus universitario en Estados Unidos

Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas tras un tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, explicó el centro en un comunicado.

“Lamentamos profundamente comunicarles que hemos confirmado la muerte de dos víctimas en el tiroteo ocurrido en el edificio de ingeniería Barus & Holley”, informó la universidad.

Las otras ocho víctimas que están “en estado crítico pero estable” fueron trasladadas a hospitales cercanos.

“El autor o autores del tiroteo aún no han sido detenidos. Las fuerzas del orden están activas en la zona”, apuntó.

Según explicó el subjefe del departamento de policía de Providence, Timothy O’Hara, desconocen como el sospechoso entró en el campus pero saben que salió tras el tiroteo.

“Por ahora, lo único que sabemos es que el sospechoso era un hombre vestido de negro”, dijo O’Hara en una rueda de prensa.

El alcalde de la ciudad, Brett Smiley, explicó que hubo un primer detenido pero más tarde se demostró que “no estaba involucrado” en el suceso.

El arma que se utilizó no ha sido localizada.