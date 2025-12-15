Panamá, 16 de diciembre del 2025

    EMERGENCIA

    Al menos seis muertos tras la caída de una avioneta en el centro de México

    EFE
    Aeropuerto Internacional de Toluca. Tomada de @GrupoRelampagos

    La caída de una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el estado de México (centro), dejó un saldo provisional de al menos seis muertos, informó este lunes Protección Civil estatal.

    En una publicación en redes sociales, Protección Civil notificó el saldo “preliminar” de seis fallecidos en el accidente que sufrió un jet privado con matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, en el estado de Guerrero (suroeste), hacia la ciudad de Toluca, lugar donde ocurrió el accidente mortal y que se encuentra a 65 kilómetros de la capital mexicana.

    EFE

    Agencia de noticias

