Panamá, 07 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Emergencia

    Al menos siete muertos por un alud de tierra causado por lluvias en suroeste de Colombia

    EFE
    Al menos siete muertos por un alud de tierra causado por lluvias en suroeste de Colombia
    Fotografía cedida por la Gobernación de Nariño que muestra un deslizamiento de tierra este sábado, en el municipio de Mallama, en el departamento de Nariño (Colombia). EFE/ Gobernación de Nariño

    Al menos siete personas murieron por un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el municipio colombiano de Mallama, en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), informaron este sábado las autoridades regionales.

    La Gobernación de Nariño señaló en un comunicado que la tragedia ocurrió la noche del viernes en la vereda (aldea) de La Oscurana y dejó, además de las siete víctimas mortales, dos heridos, cinco viviendas destruidas y un puesto de salud afectado.

    El secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Nariño, Alex González, señaló que la Gobernación ha llevado ayudas humanitarias a las familias afectadas y afirmó que la tragedia “sobrepasa las capacidades departamentales”.

    “Hago un llamado a la nación (al Gobierno nacional) porque es un evento realmente de una magnitud que desborda las capacidades del departamento. Pedimos una inversión inmediata que nos ayude a generar acciones concretas para reparar a esta comunidad”, añadió el funcionario.

    En la última semana, varias regiones de Colombia han registrado emergencias por inundaciones provocadas por las lluvias asociadas a un primer frente frío que ingresó al mar Caribe en una temporada que suele caracterizarse por precipitaciones bajas.

    El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que entre el 6 y 9 de febrero hay un nuevo frente frío que se desplaza desde el hemisferio norte y llegará al Caribe.

    Este comportamiento climático inusual ha provocado el desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas urbanas y rurales, dejando miles de personas damnificadas y daños en vías, viviendas y cultivos.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • El IMA anuncia horario y lugares de venta de las Agroferias para el viernes 6 de febrero. Leer más
    • Aprehenden a exrepresentante y extesorero de la Junta Comunal de Bugaba por presunto peculado. Leer más
    • Michael Amir Murillo se une al Besiktas de Turquía. Leer más
    • Epstein Files: Panamá, fiestas, islas y el millonario ítalo-francés amigo de Martinelli. Leer más
    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • Conflicto por Puerto Barú: ministro de Ambiente llama al diálogo tras secuestro de activos a organizaciones ambientales. Leer más