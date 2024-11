Alabama realiza su tercera ejecución con nitrógeno en medio de denuncias por crueldad

Escuchar audio noticia

Las autoridades penitenciarias de Alabama realizaron este jueves la tercera ejecución con nitrógeno que se ha efectuado hasta ahora en Estados Unidos, un método controvertido porque, según especialistas médicos internacionales, produce “graves sufrimientos” antes de la muerte.

Un día antes de que Carey Dale Grayson, un hombre de 50 años condenado en 1994 por el asesinato de una mujer cometido cuando tenía 19 años junto a otros tres jóvenes, fuera ejecutado en la prisión William C. Holman, en el sur de Alabama, expertos de Naciones Unidas pidieron en Ginebra que la hipoxia de nitrógeno (asfixia con este gas) sea prohibida “de forma urgente”.

El grupo de expertos ya había denunciado los graves sufrimientos que padeció Kenneth Eugene Smith, condenado a muerte desde hace más de tres décadas por asesinato, cuando fue ejecutado en enero pasado mediante la colocación de una máscara sobre su rostro para administrarle nitrógeno en lugar de oxígeno para respirar.

Según los expertos, Smith, primer condenado a muerte con el que usó este método alternativo a la inyección letal, “tardó más de 20 minutos en morir y se retorció y convulsionó en la camilla” tras ser obligado a respirar únicamente nitrógeno, lo que privó a su cerebro y resto de tejidos de oxígeno y le ocasionó la muerte.

Medios locales informaron este viernes que Grayson hizo gestos obscenos antes de morir. Unas horas antes la Corte Suprema rechazó una petición para que detuviese su ejecución hasta que se tuviera más información sobre el uso del nitrógeno con este fin.

El ahora ejecutado fue condenado en 1994 junto a otros tres adolescentes por la muerte de Vickie Deblieux, una mujer de 37 años que estaba haciendo autostop para visitar a su madre en Luisiana en una carretera de Alabama.

Según la sentencia, los cuatro adolescentes, que viajaban en un automóvil por esa carretera, se ofrecieron a llevar a Deblieux, de la que no volvió a saberse hasta que su cuerpo mutilado fue hallado en febrero de 1994 en el fondo de un barranco.

Grayson fue el único de los cuatro que fue condenado a muerte, ya que los otros adolescentes eran menores de 18 años en el momento del asesinato.

“Insistimos en que la prohibición de la tortura o de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes es absoluta, nunca aceptable y no depende de alternativas”, añadieron los expertos de Naciones Unidas en un comunicado publicado el miércoles en Ginebra para pedir que no se use nitrógeno para asfixiar a los condenados a muerte.

El caso de Grayson, quien padeció un trastorno bipolar en su juventud, evidencia también la “falta de asistencia letrada efectiva”, así como de adaptaciones procesales que garanticen un juicio justo en causas penales contra personas con discapacidad intelectual y psicosocial, según los expertos.

En lo que va de 2024 han sido ejecutadas en Estados Unidos 22 personas, todas del género masculino, y de ellas diez eran de raza blanca, nueve de raza negra, dos latinos y una indio americano. En Alabama han sido seis los ejecutados este año, trres de ellos con nitrógeno, según el Centro de Información de la Pena de Muerte.