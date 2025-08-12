Panamá, 12 de agosto del 2025

    PUGNA POR TERRITORIOS

    Alcalde de Lima propone retirar la medalla de la ciudad a Gustavo Petro

    EFE
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó al poder con ambiciosas reformas de cambio en agosto de 2022. Getty Images

    El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció el lunes que va a proponer al Consejo Municipal retirar la medalla de la ciudad al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y declarar al mandatario persona non grata después de que este señalara que Perú se ha apropiado de una isla en la Amazonía.

    “Yo voy a proceder a quitársela, este señor no merece la medalla de Lima. Hay que largarlo de acá”, señaló el alcalde de Lima en un acto oficial en el distrito de San Juan de Miraflores.

    López Aliaga recordó que en febrero de 2012, la entonces alcaldesa de Lima, la izquierdista Susana Villarán, otorgó la medalla de la ciudad a Petro cuando era alcalde de Bogotá y lo distinguió como huésped de honor.

    El alcalde afirmó a medios locales que va a someter a votación del Consejo Municipal retirar dicha distinción al mandatario puesto que sus recientes declaraciones “constituyen un agravio contra Perú y su integridad territorial”.

    “No merece la medalla una persona que nos está insultando e invadiendo territorio peruano. Voy a someter al Consejo mi propuesta y ellos decidirán”, declaró.

    López Aliaga, del partido ultraconservador Renovación Popular, ya criticó a Petro la semana pasada al llamarle personaje nefasto, y dijo que ha sido terrorista y ha asesinado gente.

    “Perú está bajo ataque de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora con el payaso de Colombia, que tiene un problema interno y nos quiere tirar una guerra. Pero no hablan nada, los políticos de acá bien callados. Incluso esa gente de izquierda avalando”, dijo.

    La semana pasada, Petro afirmó que Perú se ha apropiado supuestamente del distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en una isla en mitad del río Amazonas frente a la ciudad colombiana de Leticia.

    El mandatario argumenta que este territorio se ubica en una isla nueva que debería ser asignada a Colombia, mientras que Perú sostiene que Santa Rosa es parte de la isla Chinería que ya fue asignada bajo soberanía peruana mediante el tratado de 1922 que definió la frontera amazónica entre ambos países y la comisión de 1929 que repartió la islas fluviales de esa zona.

    Detrás de la acusación de Petro está la posibilidad de que el curso del Amazonas se desplace hacia el sur y deje al puerto fluvial de Leticia seco y taponado por la peruana isla Chinería, con su población Santa Rosa de Loreto.

    Tanto el Gobierno peruano como el Congreso han rechazado categóricamente las palabras de Petro y la presidenta, Dina Boluarte, afirmó que no hay ningún tema que tratar con Colombia, pues no hay “ningún tema limítrofe pendiente”.

    EFE

    Agencia de noticias

