Panamá, 07 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENSIÓN REGIONAL

    Alcaldía de Caracas anuncia instrucción en manejo de armas de su ‘cuerpo de combatientes’

    EFE
    Alcaldía de Caracas anuncia instrucción en manejo de armas de su ‘cuerpo de combatientes’
    Foto de archivo de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. EFE/Miguel Gutiérrez

    La alcaldesa del municipio caraqueño de Libertador, Carmen Meléndez, informó el sábado que funcionarios de esa dependencia, integrantes del “cuerpo de combatientes”, participaron en una jornada de instrucción en el manejo de armas, en momentos en que Venezuela ha denunciado como una “amenaza” un despliegue militar ordenado por Estados Unidos en aguas del Caribe como parte de una anunciada operación antidrogas, cerca del país suramericano.

    +info

    Recuento de una semana de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, tras el ataque a la supuesta narcolancha venezolanaBuques, milicias y denuncias: Venezuela cierra filas contra la ‘amenaza’ de Estados Unidos

    “El cuerpo de combatientes de la Alcaldía de Caracas activado este sábado con el ejercicio de adiestramiento que ha reunido a 252 trabajadores y trabajadoras para la formación en el manejo de diferentes armas colectivas”, indicó Meléndez en una publicación en Instagram, sin precisar más detalles.

    En el mensaje, que incluyó fotografías de la actividad, la también almirante destacó que “Venezuela no es amenaza” sino “esperanza”.

    Además, hizo un llamado a alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo defensivo formado por civiles voluntarios, al que el presidente Nicolás Maduro ha convocado a inscribirse en respuesta a lo que ha denominado como “agresiones” de Washington.

    Según fuentes del Gobierno venezolano, los “cuerpos combatientes” están conformados por la clase obrera de empresas e instituciones públicas, ministerios, comunas (estructuras de organización comunitaria) y sectores productivos.

    Venezuela ha denunciado que Estados Unidos desplegó ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe para combatir el tráfico de drogas que, según la Casa Blanca, “contaminan” las calles de ese país.

    De igual forma, la administración del presidente Donald Trump ordenó, en las últimas horas, que diez naves de combate F-35 fueran desplazadas a una base aérea de Puerto Rico.

    El pasado martes, las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos aumentaron luego de que Washington informara sobre un supuesto ataque contra una embarcación en la que presuntamente iban once personas vinculadas a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana, y que al parecer transportaba estupefacientes.

    Maduro dijo este viernes que Estados Unidos “debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe”, durante el acto de “activación operativa, organizativa” de la MNB, transmitido por la televisión estatal.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Leer más
    • Estados Unidos pide a más de 250,000 venezolanos ‘prepararse’ para salir del país en noviembre. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Jubilación en la CSS: Requisitos para jubilarse y acceder a la pensión por vejez. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más