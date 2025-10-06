Panamá, 06 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Advierten de retrasos en los vuelos

    Alerta en Estados Unidos ante la ausencia de controladores aéreos por el cierre de Gobierno

    EFE
    Alerta en Estados Unidos ante la ausencia de controladores aéreos por el cierre de Gobierno
    Aeropuerto de Nueva York

    El cierre de Gobierno de Estados Unidos comienza a provocar la ausencia de controladores en algunos aeropuertos del país, un hecho que, si se prolonga, podría provocar interrupciones de vuelos, advirtió este lunes el secretario de Transportes, Sean Duffy.

    Durante una conferencia de prensa en el aeropuerto de Newark (Nueva Jersey), que da cobertura a Nueva York, Duffy dijo que se ha registrado un “aumento de llamadas” de controladores que no acuden a sus puestos de trabajo alegando motivos de “enfermedad”.

    Durante el cierre del Gobierno, del que se cumplen seis días este lunes, los empleados federales, incluidos los controladores aéreos, trabajan sin cobrar.

    De acuerdo con el secretario, el primer efecto inmediato que podría suceder es una disminución de la cantidad de vuelos que operan a diario en Estados Unidos.

    Además, el próximo domingo, si el cierre se prolonga, un programa de subsidios a viajes locales a zonas rurales de distintas partes del país, como Alaska, se quedará sin fondos, agregó Duffy.

    Durante el último cierre de Gobierno de Estados Unidos en 2019, los retrasos generalizados en los aeropuertos del país presionaron al Congreso y a Trump, en su primer mandato, a cerrar un acuerdo con los demócratas para reabrir la Administración tras 35 días de parón.

    El Senado debe retomar sesiones este lunes para buscar un acuerdo que permita financiar el Gobierno. Los demócratas exigen aumentar partidas para sanidad, pero los republicanos los acusan, sin pruebas, de querer dar beneficios sanitarios a los migrantes irregulares.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • Metro de Panamá abre licitación por $278 millones para construir teleférico en San Miguelito y Panamá. Leer más
    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • $884 millones en una década: El costo de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública. Leer más