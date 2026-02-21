Panamá, 21 de febrero del 2026

    Alianza opositora critica que amnistía en Venezuela no deja en libertad a todos los presos

    La Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela, que agrupa organizaciones como el Movimiento Contra la Intolerancia (MCI) o Ayuda Venezuela, pidió en un comunicado la “liberación inmediata e incondicional de todos los presos política y de conciencia actualmente detenidos en Venezuela”.

    EFE
    Familiares de presos políticos sostienen carteles en una manifestación frente al centro penitenciario Zona 7 en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

    Movimientos opositores venezolanos en España criticaron que la nueva ley de amnistía aprobada en Venezuela no garantiza la libertad de todos los presos políticos, pues excluye casos como los de los militares acusados de rebelión.

    La Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela, que agrupa organizaciones como el Movimiento Contra la Intolerancia (MCI) o Ayuda Venezuela, pidió en un comunicado la “liberación inmediata e incondicional de todos los presos política y de conciencia actualmente detenidos en Venezuela”.

    Y criticaron una vez más las “condiciones inhumanas de detención” y las “torturas, malos tratos y ausencias de garantías procesales” a las que están sometidos muchos presos que han sido encerrados por motivos políticos.

    “Aunque en la última semana la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado una ley de amnistía que podría facilitar la liberación de centenares de personas detenidas por razones políticas, esta normativa ha sido recibida con desconfianza y críticas por parte de defensores de derechos humanos y familiares de presos”, recuerdan.

    La Ley de Amnistía, en teoría, cubre un período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

    La ONG Foro Penal informó este viernes de que alrededor de 400 presos políticos están excluidos de la Ley de Amnistía, dado que este instrumento solo beneficia a detenidos en 13 momentos específicos entre 1999 y 2026.

    La Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela aseguró que también serán excluidos militares acusados de rebelión o quienes hayan cometidos ciertos delitos y criticaron que la ley no desmonta “el aparato represivo” responsable de las detenciones en Venezuela.

    EFE

    Agencia de noticias


