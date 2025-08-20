Panamá, 20 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COLOMBIA

    Álvaro Uribe recibe la boleta de libertad y convoca de inmediato a un primer acto público

    EFE
    Álvaro Uribe recibe la boleta de libertad y convoca de inmediato a un primer acto público
    Foto de archivo del expresidente Álvaro Uribe. EFE

    El expresidente colombiano Álvaro Uribe recibió este miércoles la boleta de libertad ordenada por la Justicia mientras se resuelve en segunda instancia la sentencia a doce años de cárcel en régimen domiciliario a la que fue condenado, y de inmediato convocó a un acto público en la localidad de Sabaneta, cercana a Medellín.

    Defensa cree que la orden de liberar a Álvaro Uribe corrige algo que ‘nunca debió haber ocurrido’

    “Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”, escribió Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, en su cuenta de X.

    La boleta de libertad fue expedida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, el mismo que el pasado 1 de agosto sentenció a Uribe a doce años de cárcel en régimen domiciliario tras hallarlo culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

    Esa orden se tomó acatando lo dicho por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que ayer resolvió “amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez” al fallar una acción de tutela (recurso de amparo) presentada por su defensa para que pueda seguir libre mientras concluye su proceso.

    El tribunal dejó así sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia que en la sentencia había ordenado su “privación de libertad inmediata”, que Uribe, de 73 años, cumplía en su casa campestre en la localidad de Rionegro, cercana a Medellín.

    El martes, tras conocer el fallo a su favor, Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, en la oposición, ya había manifestado que dedicaría cada minuto de ahora en adelante “a la libertad de Colombia”.

    A pesar de la condena impuesta, Uribe ha mantenido desde casa una intensa actividad política relacionada con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, dando indicaciones a sus compañeros de partido.

    El proceso contra Uribe, que tiene como contraparte al senador de izquierda Iván Cepeda, está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que a más tardar el 16 de octubre deberá fallar sobre la apelación presentada por la defensa contra la sentencia de primera instancia.

    EFE

    Agencia de noticias

