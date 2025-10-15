‘America first, not America Alone’: por qué a Trump le interesa rescatar al gobierno de Javier Milei

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cecilia Barría - BBC News Mundo

No solo le lanzó un salvavidas a Argentina.

Además de aprobar un inédito rescate financiero, el gobierno de Estados Unidos le ha dado un respaldo político al presidente Javier Milei en su visita este martes a la Casa Blanca.

Un espaldarazo que no le viene nada mal al mandatario argentino cuando faltan pocos días para que su partido enfrente unas elecciones legislativas que pueden definir el futuro de su proyecto político.

“La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte”, dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, refiriéndose a los comicios del 26 de octubre en los que el apoyo al partido de Milei, La Libertad Avanza, está en el foco de la atención.

El programa de reformas económicas del gobernante argentino, que llegó al poder en diciembre de 2023, podría sufrir un duro revés si la oposición gana terreno en el Congreso.

Después del rescate económico anunciado hace unas semanas -que incluye la compra de pesos argentinos y un swap (intercambio) de divisas por US$20.000 millones financiado con fondos del Tesoro de EE.UU.- Trump declaró que el apoyo al país sudamericano se debe a la “gran filosofía” de su aliado político en el Cono Sur.

“Si un socialista o un comunista gana, te sientes diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, apuntó.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, agregó que la ayuda financiera es una gran oportunidad para los argentinos. “Es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados”.

Precisamente Bessent, el jefe de las finanzas de EE.UU., es quien ha liderado el rescate (cuyos detalles aún no se conocen) y ha insistido en la cercanía política de los gobiernos.

‘Estados Unidos primero no significa Estados Unidos solo’

En un juego de palabras, Bessent ha dicho que el slogan del gobierno “América First” (Estados Unidos primero), utilizado para defender los intereses estadounidenses por sobre el resto de los países, no significa “América Alone”, es decir, no significa “Estados Unidos solo”.

El funcionario lo dijo para defender la ayuda financiera a Argentina en momentos en que EE.UU. enfrenta sus propios conflictos internos, con un gobierno “cerrado” -temporalmente con las manos atadas para financiar los gastos públicos- y con agricultores agobiados por problemas económicos.

Si la consigna es apoyar a quienes comparten una visión similar para expandir la influencia regional estadounidense, muchos se preguntan si hay algo más allá de la afinidad ideológica.

“Supuestamente tiene que ver con la alianza política de Milei con Trump y el hecho de que no tiene otros aliados en países relativamente grandes de América Latina en su competencia con China”, le dice Victoria Murillo, profesora de Ciencia Política y directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia, a BBC Mundo.

“Milei siempre ha sido muy leal a Trump”, dice la investigadora. “No parece haber una explicación más allá de la geopolítica y la conexión entre ambos”.

El rescate, argumentan algunos analistas, le permite a Trump reforzar la idea de que la terapia de shock funciona para recortar el gasto público y que las ideas libertarias que promueve Milei son viables.

Y a Milei, además de darle un balón de oxígeno en medio de una extrema escasez de dólares, le ayudaría a fortalecer su narrativa del “éxito del modelo” en vísperas de las elecciones legislativas y, más a largo plazo, la posibilidad de una reelección.

Con todo, la generosidad de Washington suele tener un precio.

Trump tiene dos motivos principales para este inédito salvataje financiero, dice Benjamin Gedan, investigador de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos).

“Uno es su innegable respeto por el líder ultraderechista argentino y el otro es un interés menos ideológico en el éxito de la agenda promercado de Milei”, comenta en diálogo con BBC Mundo.

La agenda conservadora compartida por ambos mandatarios explica mucho, pero no todo, advierte.

“Milei es también un fiel aliado en materia de política exterior, y sus políticas económicas representan un modelo que históricamente Estados Unidos ha querido exportar a las Américas”, apunta.

El ‘factor China’

Desde el punto de vista financiero, el rescate a Argentina parece ser una maniobra que intenta apuntalar las reservas de dólares y frenar la caída del peso en medio de un mercado convulso que no puede permitirse la salida de capitales.

“Nos van a salir dólares por las orejas”, dijo Milei en Buenos Aires, justo antes de subirse al avión con rumbo a Washington.

Argentina ha tenido que hacer todo lo posible para calmar a los inversores restaurando la dañada confianza en su capacidad de mantenerse a flote.

Los mercados son muy sensibles, particularmente ahora que se aproximan vencimientos de deuda y cuando el país está a las puertas de unas elecciones que funcionarán como un plebiscito sobre el modelo mileísta centrado en la austeridad y la reducción del gasto público.

En medio de estas turbulencias, hay otro factor importante en la ecuación: China.

Algunos analistas consideran que el rescate de EE.UU. es una estrategia para contrarrestar la influencia de China en la región y favorecer sus propios intereses políticos y económicos.

En ese sentido, la ayuda financiera no sólo busca evitar el regreso de la oposición kirchnerista a la Casa Rosada, sino enseñarle a China que no es el único país interesado en invertir y estrechar los vínculos comerciales con el país sudamericano.

Las tensiones comerciales entre EE.UU. y China siguen escalando con nuevas amenazas arancelarias y disputas tecnológicas que podrían encontrar en suelo argentino otro escenario para mostrarse los dientes.

Al fin y al cabo, no es menor que Argentina cuente con vastas reservas de petróleo, gas, litio, y tierras raras, que son fundamentales para la transición energética.

Trump estaría apostando por un Milei fortalecido que pueda conseguir una reelección en 2027, asegurar la continuidad del modelo y darle un espacio de contrapeso a la influencia de Pekín en Latinoamérica.

Las críticas que genera en Estados Unidos el rescate a Argentina

La ayuda financiera a Argentina ha causado un torbellino político en EE.UU.

Agricultores que producen soya -competidores directos de Argentina en el mercado chino- reclaman molestos que el rescate contradice la promesa de “América primero” y amenaza sus ingresos.

“La frustración es abrumadora”, escribió Caleb Ragland, presidente de la Asociación Estadounidense de Productores de Soya. “Los precios están cayendo, la cosecha está en marcha y, en lugar de asegurar un acuerdo con China, vemos que se otorgan US$20.000 millones a Argentina”.

La noticia tampoco le ha caído bien a algunos legisladores republicanos que representan estados agrícolas quienes, en vez de apoyar a Trump, han puesto el grito en el cielo.

“¿Por qué ayudar a Argentina mientras le arrebata a nuestros productores su mayor mercado?”, cuestionó el senador Chuck Grassley, representante de Iowa, un importante productor de soya.

La congresista Julie Fedorchak, de Dakota del Norte, lo calificó de “píldora amarga” que debilita la posición negociadora de Estados Unidos con China.

La polémica trasciende el sector agrícola. Algunos partidarios del gobierno han cuestionado cómo el rescate encaja dentro de la doctrina “America First” y el nacionalismo estadounidense.

La reacción más dura ha venido de la oposición demócrata.

“En lugar de usar nuestros dólares para comprar pesos argentinos, Donald Trump debería ayudar a los estadounidenses a costear la atención médica”, escribió la senadora demócrata Elizabeth Warren en redes sociales.

Warren junto a un bloque demócrata del Senado presentó un proyecto de ley para evitar que el gobierno de Donald Trump le entregue asistencia económica a Argentina.

El proyecto propone prohibir al secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE, por sus siglas en inglés) para operaciones de rescate financiero.

Los críticos al gobierno de Trump aseguran que el salvavidas financiero no busca realmente estabilizar la economía argentina, sino proteger los intereses de grandes fondos privados de inversión como BlackRock, Fidelity y Pimco.

“Es un rescate a los ricos disfrazado de ayuda internacional”, señaló Warren, pidiendo una investigación sobre los vínculos financieros entre funcionarios del gobierno de Trump y “fondos de cobertura con inversiones en Argentina”.

“Trump prometió poner a Estados Unidos primero, pero está poniendo a sus amigos multimillonarios por delante del pueblo”, concluyó Warren.

Bessent rechazó categóricamente que el apoyo financiero fuese una ayuda para sus “compinches multimillonarios”.

“Esta idea de que estamos ayudando a estadounidenses ricos con intereses allá es completamente falsa”, dijo en una entrevista con la cadena CNBC a comienzos de este mes.

“Lo que estamos haciendo es mantener el interés estratégico de Estados Unidos en el hemisferio occidental”, afirmó, advirtiendo que la inacción podría conducir a un “estado fallido”.

En la prensa argentina han surgido todo tipo de teorías sobre qué podría conseguir Trump a cambio del respaldo a Milei. Teorías que van desde una presunta entrega preferencial de recursos minerales argentinos a empresas estadounidenses, hasta el compromiso de limitar los lazos económicos del país sudamericano con China, algo que Bessent ha negado.

Pero mientras no se conozcan más detalles sobre los términos del acuerdo y las negociaciones tras bambalinas, poco se puede aventurar sobre qué otros elementos podrían formar parte de las negociaciones en curso entre los equipos económicos de ambos países.

