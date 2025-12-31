Año Nuevo 2026: Así el mundo da la bienvenida a un nuevo capítulo global

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con espectáculos de luces, rituales ancestrales y multitudinarias celebraciones, países de todos los continentes dieron la bienvenida al Año Nuevo 2026, marcando el inicio de un nuevo ciclo con tradiciones que combinan modernidad y herencia cultural.

Auckland, en Nueva Zelanda, y Sídney, en Australia, fueron de las primeras ciudades en dar la bienvenida al Año Nuevo 2026. En Sídney, el tradicional espectáculo de fuegos artificiales iluminó la bahía y el icónico Puente de la Bahía, mientras miles de personas siguieron el conteo regresivo desde embarcaciones y miradores.

La celebración estuvo marcada por un minuto de silencio en honor a las 15 víctimas del atentado terrorista ocurrido en Bondi Beach el pasado 14 de diciembre.

Los espectadores iluminan con sus teléfonos móviles un homenaje a las víctimas del ataque terrorista de Bondi. EFE

Por su parte en Seúl, Corea del Sur, se llevó a cabo la tradicional ceremonia de campanadas en el pabellón Bosingak, un acto simbólico que cada año marca oficialmente el inicio del nuevo ciclo en el país asiático.

Artistas surcoreanos actúan durante la cuenta regresiva de Nochevieja en el pabellón Bosingak de Seúl, Corea del Sur. EFE

Las campanadas, según la tradición, representan deseos de paz, prosperidad y buenos augurios para el país durante el año entrante.

Seoul rings in the New Year with bell ceremony https://t.co/DIdOuH9HZs — Reuters (@Reuters) December 31, 2025

En Indonesia, bailarines participaron este miércoles en un desfile cultural organizado en Denpasar, capital de Bali, como parte de las celebraciones de la Nochevieja.

Bailarines balineses participan en un desfile cultural. EFE

El evento reunió a agrupaciones artísticas locales que recorrieron las principales calles de la ciudad con danzas tradicionales, música y vestuarios típicos, en una muestra del patrimonio cultural de la isla para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo.