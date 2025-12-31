Panamá, 31 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Celebración

    Año Nuevo 2026: Así el mundo da la bienvenida a un nuevo capítulo global

    Yasser Yánez García

    Con espectáculos de luces, rituales ancestrales y multitudinarias celebraciones, países de todos los continentes dieron la bienvenida al Año Nuevo 2026, marcando el inicio de un nuevo ciclo con tradiciones que combinan modernidad y herencia cultural.

    Auckland, en Nueva Zelanda, y Sídney, en Australia, fueron de las primeras ciudades en dar la bienvenida al Año Nuevo 2026. En Sídney, el tradicional espectáculo de fuegos artificiales iluminó la bahía y el icónico Puente de la Bahía, mientras miles de personas siguieron el conteo regresivo desde embarcaciones y miradores.

    La celebración estuvo marcada por un minuto de silencio en honor a las 15 víctimas del atentado terrorista ocurrido en Bondi Beach el pasado 14 de diciembre.

    Año Nuevo 2026: Así el mundo da la bienvenida a un nuevo capítulo global
    Los espectadores iluminan con sus teléfonos móviles un homenaje a las víctimas del ataque terrorista de Bondi. EFE

    Por su parte en Seúl, Corea del Sur, se llevó a cabo la tradicional ceremonia de campanadas en el pabellón Bosingak, un acto simbólico que cada año marca oficialmente el inicio del nuevo ciclo en el país asiático.

    Año Nuevo 2026: Así el mundo da la bienvenida a un nuevo capítulo global
    Artistas surcoreanos actúan durante la cuenta regresiva de Nochevieja en el pabellón Bosingak de Seúl, Corea del Sur. EFE

    Las campanadas, según la tradición, representan deseos de paz, prosperidad y buenos augurios para el país durante el año entrante.

    En Indonesia, bailarines participaron este miércoles en un desfile cultural organizado en Denpasar, capital de Bali, como parte de las celebraciones de la Nochevieja.

    Año Nuevo 2026: Así el mundo da la bienvenida a un nuevo capítulo global
    Bailarines balineses participan en un desfile cultural. EFE

    El evento reunió a agrupaciones artísticas locales que recorrieron las principales calles de la ciudad con danzas tradicionales, música y vestuarios típicos, en una muestra del patrimonio cultural de la isla para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo.

    Yasser Yánez García


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más
    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más