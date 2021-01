Anthony Fauci dice que se siente ‘algo’ liberado con Joe Biden

CIENTÍFICO

Anthony Fauci, el encargado de control de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo que siente “algo” liberado trabajando para el presidente Joe Biden, despues de que Donald Trump trató de marginarlo.

El jueves, Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, se dirigió a los periodistas desde la sala de reuniones de la Casa Blanca como el principal asesor médico de Biden.

Bajo la Administración de Trump, Fauci había sido desplazado por Scott Atlas, un neurorradiólogo políticamente conservador que menospreciaba el uso de tapabocas, el distanciamiento social y otras precauciones de salud pública.

“La idea de que puedes subir aquí y hablar sobre lo que sabes, cuál es la evidencia, qué es la ciencia y saber qué es, dejar que la ciencia hable, es algo así como un sentimiento liberador”, dijo Fauci.

Fauci reconoció que en ocasiones tenía que contradecir a Trump, como cuando el expresidente abogó por el uso de un medicamento no probado contra la malaria, la hidroxicloroquina, para tratar la Covid-19.

“Eso fue realmente incómodo porque no se basó en hechos científicos”, dijo Fauci. “Puedo decirles que no me agrada, en absoluto, estar en una situación de contradicción con el presidente”.